Шойгу готов явиться на допрос: Сенсационное заявление сопроводили восклицательным знаком

Сергей Шойгу может явиться на допрос в СБУ - с таким сенсационным заявлением выступил военный эксперт. Он добавил, что если это произойдёт, то украинские власти вряд ли обрадуются, потому что русский министр обороны явится с армией и захватит Мариуполь. Своё предсказание эксперт сопроводил крепким эпитетом "с восклицательным знаком".

Военный эксперт ТАСС Виктор Литовкин прокомментировал заявление СБУ о направлении в суд ходатайства об аресте русского министра обороны Сергея Шойгу после его "неявки по повестке". По словам эксперта, авторы подобных заявлений заслуживают только одного эпитета - "клоуны".

"Можно прокомментировать одним словом - это слово "клоуны" с восклицательным знаком", - подчеркнул Литовкин.

Потому что понятно, что Шойгу может явиться к ним на допрос вместе со своими войсками и захватить весь Мариуполь. Допрос устроить уже тем, кто пытается его допросить. И допрос с пристрастием с простым вопросом: почему они развязали войну против собственного народа? Это главный вопрос, на который они не собираются и не хотят отвечать.

"Они не хотят сознаться, что именно они развязали войну против собственного народа, а не кто-либо" добавил эксперт в беседе с Царьградом.

Надеюсь, они понимали, что к ним никто на допрос не придёт, ни Шойгу, ни Малофеев, никто. Поэтому это определённая игра на публику. Поэтому я их называю клоуны, они всё время живут в цирке. И вот этот цирк, который устроило руководство Украины во главе с профессиональным клоуном Зеленским, они продолжают на международной арене.

"Да, можно посмешить народ, и мы посмеёмся. Лишь бы за этим не стояло убийство, которое они каждый день совершают против собственного народа в Донбассе", - считает полковник в отставке.

Он напомнил, что на Украине регулярно распространяются совершенно абсурдные мифы и фейки: то кого-то пытаются заочно посадить в тюрьму, то норовят захватить Крым в течение одного года, то перекрыть черноморскому флоту выходы в Чёрное море.

Если хотят смешить людей, пусть продолжают смешить. Такую они себе судьбу избрали, смех сквозь слёзы. Если бы не было этой преступной власти, то можно было бы смеяться. А так, к сожалению, эта горечь не оставляет от таких заявлений, что Украиной руководят такие клоуны. Жестокие, коварные и глупые клоуны,

- подвёл неутешительный итог наш собеседник.