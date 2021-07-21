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Шойгу готов явиться на допрос: Сенсационное заявление сопроводили восклицательным знаком
21 июля 2021, 21:45 • 259 • Политика
Сергей Шойгу может явиться на допрос в СБУ - с таким сенсационным заявлением выступил военный эксперт. Он добавил, что если это произойдёт, то украинские власти вряд ли обрадуются, потому что русский министр обороны явится с армией и захватит Мариуполь. Своё предсказание эксперт сопроводил крепким эпитетом "с восклицательным знаком".
Военный эксперт ТАСС Виктор Литовкин прокомментировал заявление СБУ о направлении в суд ходатайства об аресте русского министра обороны Сергея Шойгу после его "неявки по повестке". По словам эксперта, авторы подобных заявлений заслуживают только одного эпитета - "клоуны".
"Можно прокомментировать одним словом - это слово "клоуны" с восклицательным знаком", - подчеркнул Литовкин.
"Они не хотят сознаться, что именно они развязали войну против собственного народа, а не кто-либо" добавил эксперт в беседе с Царьградом.
"Да, можно посмешить народ, и мы посмеёмся. Лишь бы за этим не стояло убийство, которое они каждый день совершают против собственного народа в Донбассе", - считает полковник в отставке.
Он напомнил, что на Украине регулярно распространяются совершенно абсурдные мифы и фейки: то кого-то пытаются заочно посадить в тюрьму, то норовят захватить Крым в течение одного года, то перекрыть черноморскому флоту выходы в Чёрное море.
- подвёл неутешительный итог наш собеседник.
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