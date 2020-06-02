Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пегов: новая сила, беспокоящая СБУ, зарождается в Одессе
"Никакой это не мифический "Бук": Антипов обломками доказал свою ...
Кедми: Трамп готовит войну, которая затронет не только Россию
В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова
Главная / В России

Шойгу: Главный Храм Вооруженных сил откроется в День памяти и скорби

02 июня 2020, 14:20  •  49 • В России

- Верховный Главнокомандующий высоко оценил действия Вооруженных Сил в борьбе с новой коронавирусной инфекцией как в стране, так и за рубежом. Своевременная реализация комплекса противоэпидемических мероприятий и системный круглосуточный контроль оперативного штаба за их выполнением позволили не допустить вспышек коронавирусной инфекции в воинских частях, - заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном заседании во вторник.

Глава военного ведомства уточнил, что всего с начала марта в Вооруженных Силах были инфицированы 6,5 тысяч человек, более 4,3 тысяч из них уже выписаны. А с 9 мая число выздоровевших ежедневно превышает количество находящихся на лечении.

Проблем с комплектованием войск нет: на военную службу призвано 29 900 человек, с 20 мая в войска отправлено более 6 тысяч военнослужащих.

- Все новобранцы обеспечены необходимым на путь следования количеством средств индивидуальной защиты. Для них введен строгий масочный режим, исключена возможность контактов другими гражданами. По прибытии в воинские части молодое пополнение помещается на двухнедельный карантин в отдельные казармы, - уточнил министр.

Шойгу приказал начать подготовку к военным парадам в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, которые пройдут 24 июня в девяти городах-героях и 19-ти городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных Сил.

Впервые глава военного ведомства назвал дату открытия Главного храма Вооруженных Сил и Музейного комплекса "Дорога памяти".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Он также подчеркнул, что к участию в параде допущены "преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний".

Впервые глава военного ведомства назвал дату открытия Главного храма Вооруженных Сил и Музейного комплекса "Дорога памяти".

- Это долгожданное для всех нас событие состоится в День памяти и скорби - 22 июня. Мы хотим, чтобы люди приводили сюда своих детей и внуков, где они могли бы прикоснуться к нашей славной истории, а пройдя по «Дороге памяти», увидеть, какой ценой завоевана мирная жизнь, - заявил Сергей Шойгу.

В ТЕМУ

Главный храм Вооруженных сил России в парке "Патриот": лучшие кадры

Строительство храма завершено в кратчайшие сроки, покажем, как выглядит храм, строительство которого было посвящено 75-летию Великой Победы (подробности)

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



49
Источник
Похожие новости
02 июня 2020, 08:50
30 лет спустя: появились ранее неизвестные данные о пропавших без вести в Афганистане советских солдатах
02 июня 2020, 07:50
Северный ветер: какими преимуществами обладает новый ракетный подводный крейсер «Князь Владимир»
02 июня 2020, 00:50
«Провокационные действия»: в Генштабе предупредили о росте активности НАТО у границ России
02 июня 2020, 00:50
До 10 июня: Путин поручил укрепить санитарно-эпидемиологическую службу
01 июня 2020, 22:20
Владимир Жириновский: Голосование по поправкам в Конституцию людей воодушевит, они уже соскучились по таким политическим событиям
01 июня 2020, 23:50
«Вопрос потребует дискуссии»: что известно о внесённом в Госдуму законопроекте о пособиях для домохозяек
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 мая 2020, 10:55
Киев вычищают от радикалов «Нацкорпуса»
29 мая 2020, 00:55
COVID спутал Путину карты, провалив «масштабное вторжение» на Украину и Прибалтику
28 мая 2020, 23:55
Невзоров оскорбил павших героев войны. В лице переменилась даже ведущая "Эха Москвы"
31 мая 2020, 22:55
"Она даже не трясёт": У Crew Dragon обнаружили две странности после взлёта
01 июня 2020, 00:55
Космическая диверсия - первая в истории: Как "туалетный кризис" связан с дыркой на МКС
31 мая 2020, 18:55
"Никакой это не мифический "Бук": Антипов обломками доказал свою версию крушения МН17
31 мая 2020, 03:55
"Что это?": Роднина упрекнула артистов и бизнес в "вяканье". Пронько забросал её вопросами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.