Шойгу: Главный Храм Вооруженных сил откроется в День памяти и скорби

- Верховный Главнокомандующий высоко оценил действия Вооруженных Сил в борьбе с новой коронавирусной инфекцией как в стране, так и за рубежом. Своевременная реализация комплекса противоэпидемических мероприятий и системный круглосуточный контроль оперативного штаба за их выполнением позволили не допустить вспышек коронавирусной инфекции в воинских частях, - заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном заседании во вторник.

Глава военного ведомства уточнил, что всего с начала марта в Вооруженных Силах были инфицированы 6,5 тысяч человек, более 4,3 тысяч из них уже выписаны. А с 9 мая число выздоровевших ежедневно превышает количество находящихся на лечении.

Проблем с комплектованием войск нет: на военную службу призвано 29 900 человек, с 20 мая в войска отправлено более 6 тысяч военнослужащих.

- Все новобранцы обеспечены необходимым на путь следования количеством средств индивидуальной защиты. Для них введен строгий масочный режим, исключена возможность контактов другими гражданами. По прибытии в воинские части молодое пополнение помещается на двухнедельный карантин в отдельные казармы, - уточнил министр.

Шойгу приказал начать подготовку к военным парадам в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, которые пройдут 24 июня в девяти городах-героях и 19-ти городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных Сил.

Впервые глава военного ведомства назвал дату открытия Главного храма Вооруженных Сил и Музейного комплекса "Дорога памяти".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Он также подчеркнул, что к участию в параде допущены "преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний".

Впервые глава военного ведомства назвал дату открытия Главного храма Вооруженных Сил и Музейного комплекса "Дорога памяти".

- Это долгожданное для всех нас событие состоится в День памяти и скорби - 22 июня. Мы хотим, чтобы люди приводили сюда своих детей и внуков, где они могли бы прикоснуться к нашей славной истории, а пройдя по «Дороге памяти», увидеть, какой ценой завоевана мирная жизнь, - заявил Сергей Шойгу.

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