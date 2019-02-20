Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Владимир Путин: Россия либо будет суверенным государством, либо вообще ее не буд...
Путин предложил новый демографический пакет. Как увеличится рождаемость?
Туманные перспективы: сможет ли Великобритания в намеченные сроки покинуть ЕС
В Киеве назначили первого сотрудника антикоррупционного суда
Главная / В России

Шойгу: экипажи новых подводных лодок-носителей "Посейдонов" прошли обучение

20 февраля 2019, 18:39  •  134 • В России

"В Послании Федеральному Собранию Верховный Главнокомандующий отметил, что все перспективные системы вооружения, о которых он говорил год назад, сегодня существуют уже в железе. А отдельные, - и в эксплуатации. Все это - абсолютная реальность. Самое главное достоинство новейших российских систем – недосягаемая эффективность", - заявил министр обороны России Сергей Шойгу комментируя выступление Владимира Путина перед Федеральным Собранием.

Путин - о комплексе Авангард.

Глава военного ведомства отметил, что "коллеги за рубежом осознают, что наши разработки в сотни раз дешевле, чем любые разворачиваемые против нас системы", акцентируя внимание, что речь в данном случае идет не только о натовской ПРО, которую разворачивают в Европе.

"А что касается реализации планов, то уже сегодня полным ходом идет подготовка инфраструктуры ракетного соединения в Оренбургской области к развертыванию первого полка с комплексом "Авангард". В декабре этого года полк встанет на боевое дежурство. Успешно завершены морские полигонные испытания беспилотного подводного аппарата "Посейдон", а экипажи новых подводных лодок-носителей "Посейдонов" прошли обучение", - министр раскрыл некоторые детали боевой подготовки военнослужащих, которые уже готовы использовать новейшее оружие.

Новинки поступившие в Воздушно - космические силы, по словам министра, уже прошли войсковые испытания и поставлены на боевое дежурство.

"Экипажи МиГ-31, оснащенных гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", выполнили уже более 380 полетов на воздушное патрулирование над акваториями Черного и Каспийского морей. Мы приступили к следующему этапу испытаний ракеты комплекса "Сармат". Продолжается плановое перевооружение стратегических ядерных сил и сил общего назначения", - уточнил планы боевой подготовки министр.

Шойгу подчеркнул, что военное ведомство сосредоточилось на "гарантированном обеспечении военной безопасности страны без увеличения текущих объемов бюджетных расходов или втягивания в гонку вооружений".

Минобороны публикует видео испытаний беспилотного подводного комплекса «Посейдон».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


134
Источник
Похожие новости
20 февраля 2019, 18:39
Шойгу: экипажи новых подводных лодок-носителей "Посейдонов" прошли обучение
20 февраля 2019, 18:39
Владимир Путин: Россия либо будет суверенным государством, либо вообще ее не будет. Это аксиома!
20 февраля 2019, 02:24
"Под пули больше не хочу - запал исчез": пять лет майдану на Украине
Загрузка...
20 февраля 2019, 18:39
Поднять визовый занавес
20 февраля 2019, 18:39
Политолог: "Заход американского эсминца в Черное море - это попытка "взять на испуг" Россию
20 февраля 2019, 00:39
«В ходе перестрелки был нейтрализован»: в Дагестане силовики ликвидировали готовившего теракт боевика
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
20 февраля 2019, 00:54
"Ищите на подводном кладбище": На Западе усомнились в потере российских С-4...
20 февраля 2019, 13:54
Придется бомбить: почему Россия не выдержит войны с НАТО
20 февраля 2019, 07:24
Эксперт рассказал, как Россия отразит воздушный удар США и НАТО в случае нападения
20 февраля 2019, 02:24
Путин огласит Послание Федеральному собранию в новом месте с новым рекордом
20 февраля 2019, 10:39
Послание президента 15.0: Ждать ли сенсации гражданам России?
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 февраля 2019, 00:39
В США рискнули спровоцировать русскую "Булаву" засекреченной ракетой - СМИ
18 февраля 2019, 00:09
«Не проявляют никакого интереса»: Волкер жалуется на Москву
13 февраля 2019, 20:54
Зеленский пошел в отрыв
20 февраля 2019, 10:39
Послание президента 15.0: Ждать ли сенсации гражданам России?
14 февраля 2019, 08:24
"Не воняли бы некоторые на весь мир, никто бы вас и не заметил": В Эстонии пожаловалась, что Россия "по запаху издалека чувствует мягких и пушистых"
15 февраля 2019, 07:09
ВСУшники обругали российский Т-72Б3
14 февраля 2019, 21:24
Министр обороны парой фраз лишил Британию многомиллиардной торговой сделки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.