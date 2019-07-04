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Шойгу доложил Путину: Причина пожара на подлодке выявлена. Аппарат будет восстановлен целиком в короткий срок

04 июля 2019, 11:24  •  58 • В России

Улететь с визитом в Рим, не выслушав этот доклад, президент, конечно, просто не мог.

Во вторник вечером Владимир Путин отправил Сергея Шойгу в Североморск — лично разбираться с причинами и последствиями пожара на атомной подлодке, унесшем жизни 14 моряков. И вот, вернувшись из Североморска, в четверг утром министр обороны пришел в Кремль на доклад.

Шойгу прибыл в Североморск.

- Как идёт работа в Североморске? - сразу же спросил Путин.

- Работа организована, создан штаб. Привлечены конструкторы лодки, представители промышленности, чтобы оценить объём, сроки восстановления лодки, - рассказал Шойгу. - Первая оценка – ремонт возможен. В нашем случае не просто возможен, а обязателен. Сейчас оцениваем сроки, в какие мы это можем выполнить.

Установлена основная причина происшествия – это пожар в аккумуляторном отсеке.

- В каком состоянии ядерная энергетическая установка?

- Она на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна, - ответил министр обороны. - Плюс действиями экипажа выполнено все по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии. Это позволяет нам надеяться на достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата.

- Целиком? - переспросил президент.

- Целиком, - подтвердил Шойгу.

Министр доложил и о том, как оборонное ведомство намерено помогать семьям погибших моряков.

- Работа налажена индивидуально с каждой семьей, - сказал Шойгу. - Естественно, будет оказана вся помощь, какая у нас положена. С одной стороны - по всем нашим положениям и законам, с другой стороны — по нашему долгу перед погибшими моряками. Это касается и заботы о получении достойного образования детям, кто еще учится, и, конечно, достойного проживания. Те семьи, которые имеют несовершеннолетних детей, будут обеспечены до совершеннолетия в том объеме денежным довольствием, которое получали их мужья при жизни.

Минобороны опубликовало фотографии 14 погибших моряков-подводников.

Выслушав доклад министра, Путин добавил:

- Сергей Кужугетович, прошу представить предложения по представлению экипажа этого подводного аппарата к госнаградам.

- Есть! - ответил министр.

Примерная схема подводной лодки АС-31.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

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