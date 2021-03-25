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Шойгу договорился с Турцией по Сирии

25 марта 2021, 19:05  •  117 • Политика
Сергей Шойгу. Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/www.globallookpress.com
По заявлению турецкого министра обороны, главная задача - обеспечить устойчивое перемирие.
Россия и Турция, которые играют важнейшую роль в гражданской войне в Сирии, договорились обеспечить меры для стабилизации ситуации в провинции Идлиб. Недавно состоялись телефонные переговоры министров обороны двух стран – Сергея Шойгу и Хулуси Акара.
Как сообщает радио "Sputnik", в ходе обсуждения сторон, представитель Турции заявил о нарушениях меморандума по урегулированию сирийского конфликта, и министры договорились предпринять "взаимные меры" для разрешения текущей ситуации. По словам Акара, главной задачей является обеспечение устойчивого перемирия.
Ранее сообщалось, что Москва и Анкара обменялись ракетными ударами. Россия осуществила авиаудар по протурецким террористическим группировкам, которые находились недалеко от сирийско-турецкой границы. Крылатая ракета комплекса "Искандер" была выпущена с авиационной базы Хмеймим.
Недавно послу России в Турции Алексею Ерхову высказали недовольство атакой сирийских властей по Идлибу. Российского представителя вызвали в МИД республики, чтобы указать на угрозу жизни и безопасности, которой подвергается население неподконтрольной Дамаску территории провинции Идлиб.

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