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Шойгу дал беспрецедентный сигнал НАТО: "Вынудили"
05 июня 2021, 16:25 • 133 • Политика
Министр обороны России Сергей Шойгу дал беспрецедентный сигнал НАТО. По его словам, действия Запада "вынуждают" Россию "принять меры адекватного противодействия".
В частности, в конце мая Шойгу заявил о наращивании военной активности войск НАТО вблизи наших границ.
"Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия", - сказал он.
При этом он уточнил, что в связи с этим в Западном военном округе будет сформировано около 20 новых соединений и воинских частей до конца года.
По мнению военных экспертов, речь, вероятнее всего, идёт о частях противовоздушной обороны и подразделениях, вооружённых оперативно-тактическими ракетными комплексами. Именно такие части способны отразить любые атаки с воздуха в случае нападения на Россию. Обычно развёртывание таких частей осуществляется в начале боевых действий. Стоит отметить, что сам министр не уточнял, какие именно будут создаваться подразделения.
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