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Шойгу был прав: К России стягиваются опергруппы США и НАТО

03 мая 2021, 16:20  •  200 • Политика
Военный эксперт Андрей Коц в своём новом обзоре обратил внимание, что США продолжают наращивать военное присутствие у границ России и уже несколько лет работают над созданием мультидоменных оперативных групп. Ранее на усиление НАТО в формате "четыре по тридцать" обратил внимание и министр обороны России Сергей Шойгу.
Не так давно министр обороны России Сергей Шойгу обратил внимание коллег-министров из числа стран - участников ОДКБ, что вблизи границ нашей страны наблюдается усиление военной активности НАТО. В частности, наращивается присутствие войск Североатлантического альянса и США в том числе.
Министр отметил, что это провоцирует рост военной опасности. Особое внимание русских военных вызывает модернизация военной структуры альянса в соответствии с американской концепцией "четыре по тридцать".
Как пояснил в своём новом обзоре для РИА Новости военный эксперт Андрей Коц, упомянутая Шойгу концепция предполагает развёртывание в Восточной Европе в течение 30 дней довольно мощной группировки альянса. В частности, речь идёт о сборе 30 батальонов, 30 эскадрилий тактической авиации и 30 боевых кораблей НАТО.
А если всё же вспыхнет вооружённый конфликт с Россией, то, как полагает эксперт, вышеупомянутые силы противника "четыре по тридцать" поддержат силы быстрого реагирования альянса. А после "пройдёт сквозь бреши в обороне, пробитые группами MDTF, TFC и другими передовыми частями" НАТО.
Но это, пожалуй, самый пессимистичный сценарий. Ведь у России найдётся чем ответить на агрессию противника. И недавние военные учения в Крыму наглядно показали: в альянсе, в том числе и в США, опасаются открытого столкновения с нашей армией. Особо показателен момент отказа от прохода через Босфор двух американских эсминцев, едва только появилась информация о прохождении в Чёрное море нашей Каспийской флотилии. Да и русские лётчики не раз уже демонстрировали силам альянса своё умение и профессионализм.
В то же время, отмечает Коц, США вот уже "несколько лет работают над созданием относительно небольших формирований - мультидоменных оперативных групп". Военный эксперт поясняет, что эти опергруппы предназначены для взлома так называемых зон запрета доступа. Например, таких, какая сформирована у нас в Калининградской области.
Состав и численность этих подразделений зависит от масштабов боевой операции и особенностей театра военных действий. Их основная ударная сила - системы залпового огня, высокоточные ракеты и в перспективе - гиперзвуковое оружие, - пишет Коц.
Европейская мультидоменная оперативная группа будет состоять из полевой артиллерии, дальнобойных ракет, сложной системы ПВО и ПРО, разведывательных подразделений, специалистов по РЭБ, кибербезопасности и космической связи, - уточняется в официальном сообщении Сухопутных войск США в Европе. - Развертывание нового формирования серьёзно повысит наши возможности действовать во всех доменах (средах) и объединять огневую мощь стран НАТО в единое целое.

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