Шойгу был прав: К России стягиваются опергруппы США и НАТО

Военный эксперт Андрей Коц в своём новом обзоре обратил внимание, что США продолжают наращивать военное присутствие у границ России и уже несколько лет работают над созданием мультидоменных оперативных групп. Ранее на усиление НАТО в формате "четыре по тридцать" обратил внимание и министр обороны России Сергей Шойгу.

Не так давно министр обороны России Сергей Шойгу обратил внимание коллег-министров из числа стран - участников ОДКБ, что вблизи границ нашей страны наблюдается усиление военной активности НАТО. В частности, наращивается присутствие войск Североатлантического альянса и США в том числе.

Министр отметил, что это провоцирует рост военной опасности. Особое внимание русских военных вызывает модернизация военной структуры альянса в соответствии с американской концепцией "четыре по тридцать".

Как пояснил в своём новом обзоре для РИА Новости военный эксперт Андрей Коц, упомянутая Шойгу концепция предполагает развёртывание в Восточной Европе в течение 30 дней довольно мощной группировки альянса. В частности, речь идёт о сборе 30 батальонов, 30 эскадрилий тактической авиации и 30 боевых кораблей НАТО.

А если всё же вспыхнет вооружённый конфликт с Россией, то, как полагает эксперт, вышеупомянутые силы противника "четыре по тридцать" поддержат силы быстрого реагирования альянса. А после "пройдёт сквозь бреши в обороне, пробитые группами MDTF, TFC и другими передовыми частями" НАТО.

Но это, пожалуй, самый пессимистичный сценарий. Ведь у России найдётся чем ответить на агрессию противника. И недавние военные учения в Крыму наглядно показали: в альянсе, в том числе и в США, опасаются открытого столкновения с нашей армией. Особо показателен момент отказа от прохода через Босфор двух американских эсминцев, едва только появилась информация о прохождении в Чёрное море нашей Каспийской флотилии. Да и русские лётчики не раз уже демонстрировали силам альянса своё умение и профессионализм.

В то же время, отмечает Коц, США вот уже "несколько лет работают над созданием относительно небольших формирований - мультидоменных оперативных групп". Военный эксперт поясняет, что эти опергруппы предназначены для взлома так называемых зон запрета доступа. Например, таких, какая сформирована у нас в Калининградской области.