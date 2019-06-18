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Шойгу: "Армия и флот получат совершенно новое, не имеющее аналогов оружие, основанное на технологиях гиперзвука и лазерной энергии"

18 июня 2019, 15:09  •  31 • В России

- В ближайшей перспективе армия и флот получат совершенно новое, не имеющее аналогов оружие, основанное на технологиях гиперзвука и лазерной энергии. Первые его образцы уже поставлены на опытно-боевое дежурство, - заявил министр обороны Сергей Шойгу во вторник, открывая научно-практическую конференцию с руководящим составом Вооруженных сил России.

Глава военного ведомства отметил, что современные конфликты – это "совокупность классических и асимметричных способов ведения вооруженной борьбы, где боевые действия скоротечны, а на исправление ошибок просто нет времени".

Не потерять эти драгоценные минуты нашей армии должны помочь новинки военно-промышленного комплекса, которые совмещают в себе разведывательные и боевые качества.

Шойгу привел в пример возможности командно-разведывательной ударной системы "Стрелец", которая позволяет поражать цели "практически в реальном масштабе времени, через 8–12 минут после их обнаружения", и отметил новые возможности по разведке и уничтожению объектов противника беспилотной авиацией.

- Развитие технологий и создание нового оружия значительно изменили характер вооруженной борьбы и ведения современных войн, - подчеркнул в своем выступлении министр.

Выступающий просил поддержать крепнущий союз научно-исследовательских организаций с военными академиями, на базе которых в этом году было проведено более двадцати научных конференций по развитию теории военного искусства и наиболее важным аспектам вооруженной борьбы.

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