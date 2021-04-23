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Шойгу - Зеленский 2:0. Русская армия начала переброску

23 апреля 2021, 11:30  •  54 • Политика
Минобороны России начало перебрасывать войска, задействованные в учениях в Крыму, о чём накануне предупредил глава ведомства Сергей Шойгу. В украинских соцсетях поиронизировли над президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что в Киеве "так ничего и не поняли". А вот счёт в пользу Шойгу стал уже "2:0".
В Минобороны России подтвердили начало переброски в пункты постоянной дислокации войск, ранее задействованных в учениях в Крыму. Накануне об этом, напомним, объявил министр обороны Сергей Шойгу.
Речь идёт о переброске войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск после внезапной проверки их боеготовности. В ведомстве подтвердили, что военных будут возвращать на базы и самолётами, и поездами, и десантными кораблями.
"На побережье полигона Опук осуществлена загрузка в большие десантные корабли подразделений морской пехоты, техники и вооружения Каспийской флотилии и Черноморского флота", - уточнили в Минобороны.
Тем временем в украинском сегменте соцсетей вовсю потешаются над президентом Украины Владимиром Зеленским, который, узнав о завершении внезапной проверки боеготовности русской армии в Крыму и приказе Шойгу, у себя в официальных аккаунтах поприветствовал предстоящий отвод войск России от границ Незалежной "и почему-то поблагодарил международных партнёров за поддержку".
Украинцы не без иронии считают, что тут в счёте безусловно ведёт Шойгу.
"Они так ничего и не поняли - 2:0," - пишет, к примеру, автор Telegram-канала "Зрада чи Перемога".

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