Шойгу - Зеленский 2:0. Русская армия начала переброску

Минобороны России начало перебрасывать войска, задействованные в учениях в Крыму, о чём накануне предупредил глава ведомства Сергей Шойгу. В украинских соцсетях поиронизировли над президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что в Киеве "так ничего и не поняли". А вот счёт в пользу Шойгу стал уже "2:0".

В Минобороны России подтвердили начало переброски в пункты постоянной дислокации войск, ранее задействованных в учениях в Крыму. Накануне об этом, напомним, объявил министр обороны Сергей Шойгу.

Речь идёт о переброске войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск после внезапной проверки их боеготовности. В ведомстве подтвердили, что военных будут возвращать на базы и самолётами, и поездами, и десантными кораблями.

"На побережье полигона Опук осуществлена загрузка в большие десантные корабли подразделений морской пехоты, техники и вооружения Каспийской флотилии и Черноморского флота", - уточнили в Минобороны.

Тем временем в украинском сегменте соцсетей вовсю потешаются над президентом Украины Владимиром Зеленским, который, узнав о завершении внезапной проверки боеготовности русской армии в Крыму и приказе Шойгу, у себя в официальных аккаунтах поприветствовал предстоящий отвод войск России от границ Незалежной "и почему-то поблагодарил международных партнёров за поддержку".

Украинцы не без иронии считают, что тут в счёте безусловно ведёт Шойгу.

"Они так ничего и не поняли - 2:0," - пишет, к примеру, автор Telegram-канала "Зрада чи Перемога".