Шойгу - преемник Путина? Швейцарская газета увидела тайный смысл в "тихой таежной охоте"

Присутствие Шойгу на кадрах с Путиным на этот раз можно истолковать как начало легитимации в массовом сознании фигуры главы Минобороны в качестве будущего лидера России на фоне предстоящих в 2024 году выборов. Шойгу - один из лучших кандидатов на высокий пост, сообщается в статье.

Министр обороны появляется рядом с Путиным не только в прогулках по Сибири, но и на обсуждениях важных вопросов с российским президентом, на учениях и парадах, управляет операцией в Сирии. Однако, хотя Шойгу часто видно, услышать его можно редко, он произносит отдельные предложения или фразы, иногда неразборчивые, отмечает издание.

Так было до тех пор, пока недавно Шойгу не дал первое за семь лет обширное интервью, после которого некоторые увидели в нем кандидата в преемники Путина, пишут авторы.

Шойгу пользуется в России славой человека дела, пишет газета. В своем интервью он обращается к старшему поколению, говоря о том, что его мечта - вернуться в Сибирь и построить город, пишет издание.