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Шовинистам вопреки: Татарстан проголосовал за Путина

20 марта 2018, 14:09  •  144 • Политика
Не продление договора Татарстана с федеральным центром пошло на пользу этому региону
Татарскими шовинистами много говорилось, а некоторыми властными татарстанскими сановниками намекалось, что не продление Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между государственными органами Российской Федерации и государственными органами Республики Татарстан приведёт к дестабилизации обстановки в республике.
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Статус Татарстана во времена существования этого Договора, заключённого ещё в 1994 году, был схож с положением Ватикана в Италии. То есть Россия и Татарстан были сродни ассоциации или двусоставной Конфедерации внутри Российской Федерации. Меньшее государство Татарстан как суверенное доверяло большему государству России часть своих властных полномочий. По этому Договору отношения Татарстана и Российской Федерации были похожи на отношения Андорры и окружавших её государств — Франции и Испании — или сродни Лихтенштейну и Швейцарии.
По сути, у нас долгое время существовала так называемая ассиметричная Федерация с разными правами у субъектов. Субъекты — национальные республики — приняли свои особые Конституции, не соответствующие Федеральному Основному закону, отказывались платить налоги в федеральный бюджет, посылать в горячие точки своих призывников и пытались проводить свою суверенную внешнюю политику.
Ко времени прихода Путина к власти таких Договоров о разграничении полномочий у субъектов и Федеративного центра было 46. Другими словами, у нас в отношении 46-ти субъектов вырисовывались конфедеративные отношения, подрывающие нашу государственность.
Наконец, Федеральный центр в лице президента В. В. Путина после истечения в 2017 году очередного пролонгирования срока этого Договора решил его не продлевать, несмотря на довольно гулкий ропот местных элит.
Никакой дестабилизации в Татарстане не произошло. Был замечен лишь лёгкий ветерок неудовольствия в верхних эшелонах элиты региона по вопросу о статусе татарского языка.
Выборы президента, напротив, показали, что население Татарстана живёт отдельной от чаяний части своей властной элиты жизнью. Население субъекта Федерации полностью поддержало сильную федеральную президентскую власть Путина в 82% голосов, как и на предыдущих выборах в 2012 году. Тем самым дав понять, что оно целиком полагается на курс, проводимый главой Российской Федерации.
Фото: www.globallookpress.com
Несмотря на это, элиты Татарстана продолжают упорствовать в своих ни на чём не основанных привилегиях.
Татарстан — единственный субъект, который, как и Федеральный центр, именует своего регионального главу президентом. В Российской Федерации по странному наследию из 1990-х годов существует второй президент — президент Татарстана. И это несмотря на то, что все остальные национальные субъекты уже давно отказались от именования президентами глав своих регионов.
Этноцентричность татарстанской элиты до сих пор мешает выполнению ряда требований федерального законодательства, в том числе и касаемо законодательства Татарстана. Из Конституции Татарстана, несмотря на решение Конституционного суда Российской Федерации № 250-0 от 6 декабря 2001 года, так и не убрано упоминание о гражданстве Республики Татарстан. Конституция же России не предполагает гражданства у субъектов Федерации.
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Также неоднократно — и в 1997-м, и в 1998-м, и в 2001-м годах — Конституционный суд России постановлял, что для глав субъектов не правомочно требовать для своего избрания знание, кроме государственного языка, ещё и местного национального языка. В Конституции же Татарстана "для кандидатур на замещение должности высшего должностного лица Республики Татарстан, вносимых в порядке, предусмотренном федеральным законом, устанавливается дополнительное требование, предусматривающее владение государственными языками Республики Татарстан", то есть обязательное владение ещё и татарским.
В этом контексте особо не урегулированной смотрится Конституция Татарстана, где есть следующие диссонирующие с Федеральной Конституцией её статьи:
Статья 1: "Республика Татарстан — демократическое правовое государство, объединённое с Российской Федерацией Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Татарстан и Договором Российской Федерации и Республики Татарстан «О разграничении...»".
"Статус Республики Татарстан не может быть изменён без взаимного согласия Республики Татарстан и Российской Федерации. Границы территории Республики Татарстан не могут быть изменены без её согласия".
Статья 4: "В случае противоречия между федеральным законом и нормативным правовым актом Республики Татарстан, изданным по предметам ведения Республики Татарстан, действует нормативный правовой акт Республики Татарстан".
Статья 5: "Территория Республики Татарстан едина и неприкосновенна" и "Границы между Республикой Татарстан и субъектами Российской Федерации могут быть изменены с их взаимного согласия". То есть федеральный центр по казанскому закону якобы не может менять границы субъектов.
Фото: www.globallookpress.com
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Власти Татарстана пока не понимают, что их автономистские реликты 1990-х годов будут вызывать всё больше вопросов в государстве, которое с неизбежностью идёт и к укрупнению регионов, и к губернской унификации субъектов. Татароцентричный регион не сможет продолжать оставаться на привилегированных условиях в нашей Федерации. Его несоответствие общероссийскому конституционному полю становится всё более очевидным. И зря татарстанские власти неторопливость и мягкость федерального центра в деле унификации региональных законодательств считают той лазейкой, в которую они смогут снова встроиться, как в 1990-е годы.
Пора отказываться от своих региональных амбиций и привилегий самостоятельно, добровольно и сознательно. Этим можно ещё заслужить уважение и понимание, доказав свои приверженность единству страны и желание строить совместное будущее. На общероссийских законодательных основаниях.
Смолин Михаил

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