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Шоумен Сергей Зверев рассказал школьникам о спившемся брате

16 сентября 2021, 19:45  •  107 • Политика
Шоумен Сергей Зверев провёл встречу со школьниками в Липецке и вспомнил о детстве.
Шоумен Сергей Зверев на встрече со школьниками Липецка рассказал о своём пути к успеху.
Когда я учился в школе, было очень тяжело. У меня памяти нет, я ничего не запоминал. А рядом сидел мой двоюродный брат Вовка, у него память сумасшедшая,
- рассказал артист.
По его словам, его сосед по парте "мог чуть-чуть послушать, а потом ещё и с учительницей спорить".
Я думал: "Ну всё, он будет президент, наверное!" Потому что и память феноменальная, и он так развит. В итоге мой брат Вовка - алкаш, я - суперзвезда! А почему? А потому что в жизни всё по-другому,
- отметил парикмахер.
Сергей Зверев призвал школьников хорошо учиться в школе.

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