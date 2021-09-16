Шоумен Сергей Зверев рассказал школьникам о спившемся брате

Шоумен Сергей Зверев провёл встречу со школьниками в Липецке и вспомнил о детстве.

Шоумен Сергей Зверев на встрече со школьниками Липецка рассказал о своём пути к успеху.

Когда я учился в школе, было очень тяжело. У меня памяти нет, я ничего не запоминал. А рядом сидел мой двоюродный брат Вовка, у него память сумасшедшая,

- рассказал артист.

По его словам, его сосед по парте "мог чуть-чуть послушать, а потом ещё и с учительницей спорить".

Я думал: "Ну всё, он будет президент, наверное!" Потому что и память феноменальная, и он так развит. В итоге мой брат Вовка - алкаш, я - суперзвезда! А почему? А потому что в жизни всё по-другому,

- отметил парикмахер.

Сергей Зверев призвал школьников хорошо учиться в школе.