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Шоумен Сергей Зверев рассказал школьникам о спившемся брате
16 сентября 2021, 19:45 • 107 • Политика
Шоумен Сергей Зверев провёл встречу со школьниками в Липецке и вспомнил о детстве.
Шоумен Сергей Зверев на встрече со школьниками Липецка рассказал о своём пути к успеху.
- рассказал артист.
По его словам, его сосед по парте "мог чуть-чуть послушать, а потом ещё и с учительницей спорить".
- отметил парикмахер.
Сергей Зверев призвал школьников хорошо учиться в школе.
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