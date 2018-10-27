Президент Украины внес законопроект о продлении до 1 августа 2019 года соглашения с Голландией о международной комиссии по расследованию катастрофы «Боинга» MH17, сбитого над Донбассом.

Украинский президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду новый проект закона о продлении договора между Украиной и Нидерландами, предусматривающий работу международной миссии по расследованию катастрофы в Донбассе малазийского Boeing MH17.

Как следует из официальных данных Рады, проект закона № 0204 о ратификации договора в форме обмена нотами между Украиной и Нидерландами, согласно которому срок действия договора между этими государствами продляется до 1 августа 2019 года, был внесен 23 октября.

Соглашение о международной миссии защиты расследования было заключено Киевом и Амстердамом в конце июля 2014 года. Целью работы миссии называется «выяснение причин катастрофы» Boeing MH17 Малайзийских авиалиний в Донбассе.

Миссия была создана для содействия сбору останков, а также проведению расследования на месте авиакатастрофы авиалайнера.

Ранее Минобороны России привело неопровержимые доказательства того, что малайзийский самолет был сбит украинской ракетой, произведенной в СССР и в советское время поставленной в расположение украинского Тернопольского военного округа, откуда она больше никуда не вывозилась. Однако Запад проигнорировал доводы Москвы, продолжая настаивать на ее вине в катастрофе, опираясь на фальсифицированные журналистами видеозаписи.