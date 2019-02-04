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Шоу начинается!
04 февраля 2019, 16:24 • 128 • Карикатуры
Петр Порошенко и остальные кандидаты в президенты Украины зарегистрировались в Центральной избирательной комиссии страны.
© Виталий Подвицкий
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