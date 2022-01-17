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Шоу началось - Зеленский сдаёт перед Порошенко. Ждём майдан?
17 января 2022, 13:15 • 374 • Политика
Пётр Порошенко вернулся на Украину и, несмотря на возбуждённые уголовные дела, не был задержан. Эксперты констатируют, что Зеленский проиграл Порошенко, а простые украинцы с ужасом ожидают нового майдана.
В понедельник, 17 января, бывший президент Украины Пётр Порошенко вернулся в страну. Предполагалось, что он будет задержан как минимум для дачи объяснений по своим уголовным делам. Однако этого не случилось - по крайней мере пока. Между тем сам Порошенко устроил из своего возвращения настоящее политическое шоу. В аэропорту была установлена сцена, где он и выступил с программной речью. Ролики действа оперативно опубликованы на личных страницах политика в социальных сетях:
Порошенко с уверенностью заявил, что в течение этих 15 минут действующие украинские власти разрабатывали план, как противостоять его политической силе. Мол, настолько боятся, что устраивают вот такие кордоны. Заявление, как минимум, странное, поскольку Пётр Порошенко готовил своё возвращение публично. И времени на "противостояние" ему было достаточно. Как бы то ни было, приходится констатировать, что экс-президент, действительно, использовал свой шанс на пиар. А действующий лидер Украины не противостоял. На это, в частности, указывает и политолог Армен Гаспарян в личном телеграм-канале:
По сообщениям украинских журналистов, сейчас Пётр Порошенко направился в Печерский суд, где ему должны избрать меру пресечения. А в Госбюро расследований уже заявили, что приветствуют решение Порошенко вернуться на Украину и участвовать в собственном заседании.
К слову, до отъезда Пётр Порошенко начал готовить почву для нового майдана. Вопрос лишь в том, удастся ли ему снова обмануть украинцев, уже переживших один госпереворот:
Тележурналист Владимир Соловьёв, к слову, напомнил, что такое шоу мы уже видели. В России использовать аэропорт в качестве сцены для митинга пытался Алексей Навальный. Получилось плохо, но Порошенко, похоже, идея понравилась.
Добавим, сценарий Михаила Саакашвили экс-президенту вряд ли понравится, ведь тот в тюрьме. Впрочем, это не мешает Саакашвили вести политическую деятельность.
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