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Шоу началось - Зеленский сдаёт перед Порошенко. Ждём майдан?

17 января 2022, 13:15  •  374 • Политика
Пётр Порошенко вернулся на Украину и, несмотря на возбуждённые уголовные дела, не был задержан. Эксперты констатируют, что Зеленский проиграл Порошенко, а простые украинцы с ужасом ожидают нового майдана.
В понедельник, 17 января, бывший президент Украины Пётр Порошенко вернулся в страну. Предполагалось, что он будет задержан как минимум для дачи объяснений по своим уголовным делам. Однако этого не случилось - по крайней мере пока. Между тем сам Порошенко устроил из своего возвращения настоящее политическое шоу. В аэропорту была установлена сцена, где он и выступил с программной речью. Ролики действа оперативно опубликованы на личных страницах политика в социальных сетях:
Около 15 минут правоохранители, часть из которых была переодета в форму пограничников, часть из них была в чёрной форме, пытались не допустить меня на территорию Украины, - заявил Порошенко. - Они забрали мой паспорт и объясняли, что хотят установить мою личность, поскольку сомневаются, что я - Порошенко.
Порошенко с уверенностью заявил, что в течение этих 15 минут действующие украинские власти разрабатывали план, как противостоять его политической силе. Мол, настолько боятся, что устраивают вот такие кордоны. Заявление, как минимум, странное, поскольку Пётр Порошенко готовил своё возвращение публично. И времени на "противостояние" ему было достаточно. Как бы то ни было, приходится констатировать, что экс-президент, действительно, использовал свой шанс на пиар. А действующий лидер Украины не противостоял. На это, в частности, указывает и политолог Армен Гаспарян в личном телеграм-канале:
Ну что, Зеленский успешно проиграл Порошенко. Даже это не смог. Ничтожество.
По сообщениям украинских журналистов, сейчас Пётр Порошенко направился в Печерский суд, где ему должны избрать меру пресечения. А в Госбюро расследований уже заявили, что приветствуют решение Порошенко вернуться на Украину и участвовать в собственном заседании.
К слову, до отъезда Пётр Порошенко начал готовить почву для нового майдана. Вопрос лишь в том, удастся ли ему снова обмануть украинцев, уже переживших один госпереворот:
У нас уже есть первая маленькая победа. Они собирались задержать меня здесь, в аэропорту. Но не смогли из-за вас, - заявил Порошенко, добавив: - Вы говорили, что стране нужен Порох? Теперь у вас Порох есть!
Тележурналист Владимир Соловьёв, к слову, напомнил, что такое шоу мы уже видели. В России использовать аэропорт в качестве сцены для митинга пытался Алексей Навальный. Получилось плохо, но Порошенко, похоже, идея понравилась.
Шоу маст гоу он! Сегодня будет "весёлый" день в Киеве. Порошенко косплеит Навального, но надеется на повторение сценария Саакашвили (нет, не в Грузию, а на Украину, когда сторонники Мишико продавили пограничников), - написал тележурналист.
Добавим, сценарий Михаила Саакашвили экс-президенту вряд ли понравится, ведь тот в тюрьме. Впрочем, это не мешает Саакашвили вести политическую деятельность.

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