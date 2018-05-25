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Шоу «Кандидат»: почему участие украинских артистов в предвыборной гонке выгодно Порошенко

25 мая 2018, 03:09  •  15 • Украина
В борьбу за президентское кресло на Украине включились ещё два кандидата — певцы Иво Бобул и Павел Зибров. Исполнители заявили, что собирают деньги на будущую кампанию, а один из них даже намерен обратиться за поддержкой к Дональду Трампу. Аналитики допускают, что в марте 2019 года за артистов проголосует часть избирателей, однако конкурировать с профессиональными политиками они не смогут. При этом эксперты подчёркивают: такие «технические кандидаты» способны оттянуть на себя голоса, что сыграет на руку президенту Украины с его низкими рейтингами. Источник RT в окружении Порошенко утверждает, что главная проблема для нынешней украинской власти — стабильный рейтинг Юлии Тимошенко.
 
Пётр Порошенко Reuters
 

«Неплохие шансы»

Два украинских эстрадных исполнителя заявили о намерении участвовать в выборах президента, которые пройдут в мае следующего года.

«Сейчас собираю финансы. Они нужны в первую очередь. Народ поддержит, я в этом даже не сомневаюсь», — сообщил певец и композитор Иво Бобул в интервью украинским СМИ.

У кандидата уже есть команда, а участвовать в выборах Бобул решил потому, что «страна летит в пропасть и не может остановиться».

За поддержкой, в том числе финансовой, артист намерен обратиться к президенту США Дональду Трампу.

Вслед за Иво Бобулом участвовать в президентской гонке планирует ещё один украинский певец — Павел Зибров. Он сообщил, что найдёт средства на избирательную кампанию, а главными конкурентами считает лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко и действующего президента Петра Порошенко.

«Против них у меня, я полагаю, неплохие шансы. Кандидат в президенты не обязательно должен быть юристом или бизнесменом. Страна уже досыта наелась таких руководителей. Мне кажется, куда важнее, чтобы будущий президент искренне любил свою страну, умел профессионально подбирать кадры и отвечал за свои слова. При всём уважении к Петру Алексеевичу или Юлии Владимировне — это не их сильные стороны», — цитирует Зиброва украинское издание «Взгляд».

  • Павел Зибров и Иво Бобул
  • Facebook

«Не дебаты, а концерт»

Планы украинских вокалистов вызвали неоднозначную реакцию в социальных сетях. Пользователи вспомнили ещё нескольких артистов, которые, по их мнению, также могли бы принять участие в президентской кампании: Олега Винника, Анастасию Приходько, Виталия Билоножко и Верку Сердючку.

«Известия из нашего передвижного шапито... Ждём кандидатов Винника, Зиброва и Поплавского (Михаил Поплавский, бывший «поющий ректор» Киевского национального университета культуры и искусств. — RT)! Это для тех, кто говорит, что нужно немного подождать — и всё в стране наладится!» — написал на своей странице в Facebook известный украинский бизнесмен Евгений Черняк.

    «Если люди не включат мозг и не поймут, что президентом должен быть опытный политик с понятным, новым курсом экономических реформ, тогда во втором туре выборов могут состояться не дебаты, а концерт. Это не дно, это днище...» — написал на своей странице в Facebook глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

    Источник RT в окружении президента Петра Порошенко подтвердил, что деятели эстрады действительно могут принять участие в выборах президента страны.

    «Они смогут привлекать избирателей с помощью концертов, особенно людей пенсионного возраста — самый активный электорат в нашей стране. Естественно, Иво Бобул и Павел Зибров не выиграют выборы, но они могут забрать голоса у лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука», — предположил собеседник RT.

      Огонь и кровь натиска ООС

      По его словам, сейчас эксперты изучают реакцию общественности на заявления двух артистов. Главная цель основных кандидатов, действующих политиков, — убедить избирателей, что певец не может грамотно руководить страной, говорит источник RT.

      При этом перед политтехнологами Порошенко, который примет участие в выборах, стоит непростая задача: на текущий момент президента готовы поддержать совсем немного избирателей.  

      Так, по данным опроса социологической группы «Рейтинг», который проводился в апреле этого года, за Юлию Тимошенко готовы отдать голоса 8,8% респондентов, за экс-министра обороны Анатолия Гриценко — 6,6%, за лидера Оппозиционного блока Юрия Бойко — 6%, за Святослава Вакарчука — 6%, за комика Владимира Зеленского — 5,8%, за Петра Порошенко — 5,5%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 5,5%. Исследования Киевского международного института социологии также демонстрируют, что Пётр Порошенко пока проигрывает большинству кандидатов.

      «Население будет голосовать против действующего президента, поскольку он не воплотил в жизнь их надежды. Уровень жизни существенно снизился за последние четыре года, мира на востоке страны добиться не удалось, преступность выросла, результатов борьбы с коррупцией не видно», — рассказал RT директор одного из киевских социологических институтов.

      «Самая правильная стратегия»

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      На Украине сложилась ситуация, которую прогнозировали ранее: население перестало доверять политикам, а популярностью на политической арене стали пользоваться известные люди, представители шоу-бизнеса, отметил в беседе с RT директор Центра политического анализа Павел Данилин.

      «Мэром Киева стал профессиональный боксёр Виталий Кличко, хотя сразу было понятно, что он не очень сильный управленец», — подчеркнул эксперт.

      По мнению Данилина, использование так называемых технических кандидатов — распространённая стратегия, которая позволяет размыть электорат основных оппонентов. Во второй тур, объясняет эксперт, вместе с Порошенко должен выйти худший кандидат — только в этом случае действующий глава государства сможет остаться на своём месте.

      Источник RT в окружении Петра Порошенко говорит, что главная проблема для украинского лидера — стабильный рейтинг Юлии Тимошенко.

      «Тимошенко не привлекает к себе лишнего внимания, не сотрудничает с властью, что оказалось самой правильной стратегией», — говорит собеседник RT.

      • Юлия Тимошенко
      • © Valentyn Ogirenko / Reuters

      Шумиха вокруг нетривиальных кандидатов на президентский пост на Украине свидетельствует, что избирательная кампания по большому счёту уже началась, отметил в беседе с RT заведующий кафедрой Российского экономического университета Андрей Кошкин.

      «Окружение главы государства привлекает опытных политтехнологов и политологов, которые работают над снижением рейтингов главных оппонентов», — говорит эксперт.

      Кошкин также напомнил, что у Порошенко есть административный ресурс, который он может использовать в случае необходимости. Например, возможность ввести военное положение и перенести выборы на более поздний и благоприятный для главы государства период. Этот вариант, судя по всему, тоже рассматривается, подчёркивает эксперт. На это могут указывать слова секретаря СНБО Александра Турчинова, который в комментарии BBC News Украина заявил, что Россия «может начать вторжение» на территорию страны в июле этого года — сразу после завершения чемпионата мира по футболу.    

      «В этой ситуации надо убедить и западных партнёров, что Пётр Порошенко — лучший из возможных кандидатов на пост президента, который сдерживает «российскую агрессию». Насколько нам известно, они пока не определились с кандидатурой, которую готовы поддержать. И сейчас необходимо сделать всё, чтобы европейцы и американцы сделали «правильный выбор», — подчеркнул источник RT из окружения Порошенко.

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