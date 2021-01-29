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Шоу и сериал: как Зеленский зарабатывает в России

29 января 2021, 21:05  •  72 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Прохладные отношения с соседом не мешают украинскому лидеру обогащаться
Киевский режим ведет откровенно антироссийскую политику: вводит санкции, угрожает владельцам паспортов нашей страны. Между тем, глава Незалежной Владимир Зеленский продолжает неплохо зарабатывать на бизнесе в России, сообщают журналисты.
Сам главнокомандующий не раз утверждал, что полностью отошел от российского бизнеса. Впрочем, по факту, доходы все также поступают в карман Зеленского – теперь через шведов, уверены СМИ.
Вскоре на российские телеэкраны выйдет шоу "Лига смеха". Этот проект был разработан "Студией "Квартал 95". Данную передачу контора Зеленского продает через шведскую фирму Eccho Rights.
Как отмечает издание "Московский комсомолец", все акции "Квартала" по-прежнему принадлежат украинскому лидеру и его жене Елене.
Также политик неплохо зарабатывает на показе телесериала "Сваты". Контракт на его демонстрацию был заключен на 10 лет и только в 2021 году закончит свое действие. Впрочем, откуда у издания подобная информация не уточняется.
Между тем, бывший комик продолжает накалять обстановку на международной арене. Недавно сообщалось, что Зеленский развязывает экономическую войну с Китаем.

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