«Шоу для избирателей»: в Москве ответили на заявление Трампа о планируемой «поддержке» РФ демократов на выборах в США

Заявление Дональда Трампа о «российском вмешательстве» в предстоящие американские выборы в Москве назвали продолжением внутриполитической борьбы в стране. Ранее президент США в своём Twitter написал, что, по его мнению, Россия будет «проталкивать демократов на выборах». В Госдуме и Совфеде подчеркнули, что РФ никак не вмешивается во внутренние дела других государств, отметив, что обвинительные высказывания в адрес Москвы будут учащаться в преддверии ноябрьской кампании в Соединённых Штатах.

Продолжением американской внутриполитической борьбы назвали в Москве заявление президента США Дональда Трампа о якобы планируемом «вмешательстве» России в промежуточные выборы в США. По мнению Белого дома, Кремль будет стремиться поддержать оппозицию в лице Демократической партии.

Тот факт, что никакого «вмешательства» в выборы не было и не будет, надо «чётко фиксировать», отметил в беседе с RT глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачёв.

«Это не политика российского государства — вмешательство во внутренние дела других стран, в отличие от официальной американской политики, которая такое вмешательство не только допускает, но и поощряет со своей стороны. По форме — отношу эти к заявления к продолжению внутриполитической борьбы в США, как между республиканцами и демократами — это одна плоскость, так и между действующим президентом, с одной стороны, и существенным большинством американских элит — с другой», — отметил сенатор.

При этом Косачёв уверен, что по мере приближения к ноябрьским выборам высказывания подобного рода участятся.

«Это начинающееся обострение в преддверии ноябрьских выборов. В данном случае Россия — это как в теннисе тренировочная стенка, об которую отрабатывают удары мячиком, это не имеет отношения к Москве. На этом пути мы ещё увидим, к сожалению, очень много подобного рода высказываний, в этом случае будет так или иначе затрагиваться тема России», — подчеркнул он.

Эти высказывания — «шоу для избирателей», отметил в беседе с RT сказал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. Он выразил мнение, что даже в случае прихода к власти Демократической партии отношения между Москвой и Вашингтоном не изменятся.

«Мы можем наблюдать, анализировать, вступать в дискуссии, конечно, нам было интересно, чтобы к власти в США приходили здравые силы, ориентированные на сотрудничество, а не на конфронтацию, но никаким образом повлиять на это, кроме как высказать своё мнение, мы не можем», — сказал депутат.

Дональд Трамп

© Carlos Barria / Reuters

Ранее о «российском вмешательстве» в предстоящие ноябрьские выборы в конгресс и сенат США в своём Twitter заявил президент США Дональд Трамп.

«Я очень обеспокоен, что Россия будет сильно стараться, чтобы повлиять на предстоящие выборы. Учитывая тот факт, что ни один президент не был более жёстким к России, чем я, они будут проталкивать демократов на выборах. Они определённо не хотят Трампа!» — написал американский лидер.

I’m very concerned that Russia will be fighting very hard to have an impact on the upcoming Election. Based on the fact that no President has been tougher on Russia than me, they will be pushing very hard for the Democrats. They definitely don’t want Trump! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 июля 2018 г.

Позже пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли пояснил, что президент имел в виду именно «поддержку» Москвой Демократической партии так как та в данный момент находится в оппозиции.

«Он считает, что они (Россия. — RT) будут вмешиваться в интересах демократов..., они (Демократическая партия США. —RT) являются оппозиционной партией, поэтому, когда он написал в Twitter это сообщение, именно на это он обращал внимание», — сказал он.

Процент заинтересованных

Тема «вмешательства России» в выборы в США вызывает широкие политические споры. Американские СМИ регулярно делают публикации на эту тему, а представители правящей элиты критикуют Дональда Трампа за недостаточную жёсткость по этому вопросу. Однако, согласно социологическому опросу, проведённому институтом общественного мнения Gallup, население Соединённых Штатов не считает эту тему важной. Менее 1% опрошенных интересуются вмешательством в выборы. Гораздо больше их волнуют темы миграции, качества работы правительства и расизма.

«Конспирологию, которую активно муссирует политический класс, простые граждане страны не понимают, поэтому она им не близка. Встанем на позиции рядового американца: с его точки зрения, доводы о том, что 12 российских то ли хакеров, то ли юзеров как-то смогли воздействовать на позицию целого народа, выглядят абсурдными», — отмечал в беседе с RT научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк

При этом Россия неоднократно заявляла, что никакого «вмешательства» не было. Так, на встрече глав США и РФ в Хельсинки, Владимир Путин ответил на соответствующий вопрос журналистов.