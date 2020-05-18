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Шотландский министр меняет профессию: Самоизоляция превратила политика в парикмахера
18 мая 2020, 07:55 • 29 • В мире
Первый шотландский министр сменила профессию. На самоизоляции из политика она превратилась в парикмахера: сделала себе стрижку и покрасила волосы.
Шотландский министр Никола Стерджен была вынуждена стать самой себе парикмахером. Её личный стилист Джули Макгуир приехала домой к клиентке, оставила необходимый арсенал инструментов на пороге дома и вернулась к себе.
Стерджен связалась со стилистом по видеосвязи и приступила к решительным действиям под её чутким руководством. Издание The Telegraph пишет, что первому министру Шотландии удалось не только подстричь и филировать чёлку, но и убрать объём с отросших волос.
Но и на этом она не остановилась. Политик смешала краску, выбрав более тёмный оттенок, чем тот, который предпочитала раньше. Стилист помогла ей определиться с пропорциями красителей и руководила процедурой онлайн.
Результат получился вполне достойным. Тогда Джули Макгуир предложила клиентке оставить инструменты у себя, вдруг ещё понадобятся. Та воскликнула: "О нет, только не это!"
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