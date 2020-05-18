Шотландский министр меняет профессию: Самоизоляция превратила политика в парикмахера

Шотландский министр Никола Стерджен была вынуждена стать самой себе парикмахером. Её личный стилист Джули Макгуир приехала домой к клиентке, оставила необходимый арсенал инструментов на пороге дома и вернулась к себе.

Стерджен связалась со стилистом по видеосвязи и приступила к решительным действиям под её чутким руководством. Издание The Telegraph пишет, что первому министру Шотландии удалось не только подстричь и филировать чёлку, но и убрать объём с отросших волос.

Но и на этом она не остановилась. Политик смешала краску, выбрав более тёмный оттенок, чем тот, который предпочитала раньше. Стилист помогла ей определиться с пропорциями красителей и руководила процедурой онлайн.

Результат получился вполне достойным. Тогда Джули Макгуир предложила клиентке оставить инструменты у себя, вдруг ещё понадобятся. Та воскликнула: "О нет, только не это!"