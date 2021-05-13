Шотландия требует независимости

Шотландская национальная партия (ШНП), ратующая за выход этой автономной территории из состава Великобритании, получила на парламентских выборах 64 места. До завоевания большинства ей не хватило одного голоса. Зато восемь голосов получили союзники ШНП – Партия зелёных. Таким образом пробританские силы оказались в стеснённом положении: консерваторы, лейбористы и либерал-демократы получили вместе всего 57 голосов.

Сторонники ШНП улучшила свой результат 2016 года, получив на два места больше, и победили в трёх мажоритарных округах, где ранее они безоговорочно уступали британским консерваторам. ШНП предлагает избирателям то, что не может предложить Лондон – выход из состава Великобритании и перенаправление на здравоохранение и социальную сферу тех денег, которые уходят в общий британский бюджет.

Лидер ШНП Никола Стерджен пообещала провести второй референдум о независимости Шотландии в 2023 году. Борис Джонсон заявил, что не допустит этого. Стерджен ответила: путь попробует это сделать. Отношения между Эдинбургом и Лондоном становятся всё более натянутыми, особенно после затеянных Лондоном реформ шотландской системы здравоохранения. Эта сфера традиционно находилась в ведении Эдинбурга, теперь же контроль над ней захватил Лондон.

Британский закон предусматривает проведение общенационального, а не регионального референдума в случае возникновения вопроса о территориальной принадлежности и политическом статусе Шотландии. Региональный референдум провести можно, но его результаты должны быть признаны Лондоном. Однако Шотландская национальная партия надеется преодолеть это препятствие, проложив путь Шотландии к независимости.

Сецессионистские настроения в Шотландии крепнут год от года, время работает против Лондона.