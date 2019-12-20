Шотландия подала заявку на независимость

Автор:

Латышев Сергей

Первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стёрджен во исполнение данных ранее шотландцам обещаний официально запросила Лондон наделить Эдинбург законным правом на проведение референдума о независимости, которую Шотландия окончательно потеряла в 1707 году, вступив в унию с Англией и создав с ней единое союзное государство.

«Мы сегодня призываем правительство Великобритании обсудить и согласиться на передачу полномочий, которые сделают несомненным право парламента Шотландии издать закон о проведении референдума о независимости», — объявила Стёржен. Её партия с триумфом победила в Шотландии на недавних британских досрочных выборах на платформе сохранения Шотландией членства в Евросоюзе и выхода из состава Британии в случае, если в целом на выборах победят сторонники Brexit .

Комментируя убедительную победу на этих выборах решительного сторонника разрыва с ЕС премьер-министра Борис Джонсона и его Консервативной партии, Стёрджен заявила по горячим следам:

У Бориса, может быть, есть мандат вывести Англию из Европейского союза, но он совершенно точно не имеет мандата вывести Шотландию из Евросоюза.

«Шотландия очень ясно дала понять: мы не хотим власти Бориса Джонсона и мы не хотим выходить из Евросоюза», — заявила тогда лидер партии, главным пунктом программы которой является скорейшее проведение повторного референдума о независимости. Глава ШНП обещала, что в течение нескольких дней официально обратится в Лондон с требованием о проведении нового референдума, что она сегодня и выполнила. Кстати, шотландцы массово проголосовали против «развода» с ЕС и на референдуме о Brexit в 2016 году.

Первый министр Шотландии Никола Стёрджен: «Мы не хотим власти Бориса Джонсона и мы не хотим выходить из Евросоюза». Фото: Gustavo Valiente / Globallookpress

Почему шотландцы хотят отделиться?

Особая пикантность создавшейся ситуации заключается в том, что имеются «бесчисленные свидетельства фальсификаций» (слова из петиции, которую подписали почти 90 тысяч человек) итогов первого референдума о независимости Шотландии, который состоялся в 2014 году, давления и невыполненных обещаний, исказивших желание шотландцев отделиться от Англии и уже тогда поставивших на повестку дня проведение нового референдума. Согласно поставленным под сомнение официальным данным, 55,3% шотландцев проголосовали тогда за то, чтобы остаться в составе Британии, 44,7% поддержали выход из унии.

В стремлении к последнему есть своя логика. Провинциальная и бедная Шотландия в начале XVIII века согласилась на унию с Англией, потому что та была богата, имела прекрасный флот, которого не было у шотландцев, заморские колонии и уже становилась мировой державой. Теперь же, когда Англия потеряла глобальный статус и замыкается в себе, шотландцы хотят сохранить благодаря членству в ЕС более широкие горизонты и не лишиться своего благосостояния. Кроме того, они всё-таки сильно отличаются от англичан, с которыми часто и кроваво воевали в минувшие века.

Сигналы из Лондона

Между тем события в Лондоне подтверждают худшие опасения шотландских националистов.

Во-первых, испытывающий эйфорию от победы и имеющий теперь поддержку парламента Джонсон изменил законопроект о Brexit, чтобы завершить переходный период в 2020 году. Уже в эту пятницу, согласно британским СМИ, соответствующие изменения будут рассмотрены и приняты новым составом палаты общин. Они предполагают, что переходный период завершится 31 декабря 2020 года и он не будет продлеваться вне зависимости от итогов торговых переговоров с ЕС.

Это означает не просто разрыв, но катастрофический разрыв с ЕС, поскольку сложнейшие и комплексные торговые переговоры за столь короткий срок завершить не удастся. А это как раз то, чего так боится Шотландия. В конце октября главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье подтвердил, что целый ряд аспектов будущих отношений между Лондоном и Брюсселем, которые больно ударят по интересам Шотландии, придётся согласовывать два-три года, а возможно, и дольше.

Во-вторых, Джонсон сигнализировал, что выступает против повторного референдума о независимости Шотландии. По его словам, результаты первого были «определяющими», и их следует уважать. Свыше 100 тысяч человек, принявшие в октябре участие в протестном шествии в Эдинбурге, так, однако, не считают.

Эдинбург — столица Шотландии. Фото: Olaf Schubert / Globallookpress

Был уже референдум — в 2014 году. Британцам, шотландцам в 2014 году его преподнесли как событие, которое на веку может произойти лишь однажды,

— цинично заявил в прошлом месяце Джонсон в интервью телеканалу Sky News, давая понять, что шотландцам придётся ждать новой такой возможности ещё сто лет. Премьер в издевательской форме подчеркнул, что вообще не хочет проведения в Шотландии повторного плебисцита, так как «не считает, что референдумы как-то очень сильно способствуют гармонии».

Эдинбург не согласен

Эти слова Джонсона сразу же прокомментировала Стёрджен: «Все в Шотландии знают, что повторный референдум по вопросу независимости состоится, а победа ШНП на предстоящих выборах (состоялись 12 декабря — прим. Царьграда) ясно укажет на то, что мы хотим сами определять своё будущее, а не позволять Борису Джонсону и дальше навязывать нам тот или иной путь».

Иными словами, губительная для Соединённого Королевства конфронтация между Лондоном и Эдинбургом запрограммирована, тогда как шансы последнего выйти из неё победителем повышаются.

Как показал проведённый в октябре опрос общественного мнения компанией Panelbase по заказу газеты The Sunday Times Scotland, за независимость выступает ровно половина шотландцев. Однако в случае «жёсткого» Brexit , к которому ведёт дело Джонсон, число противников унии с Англией увеличивается до 54%.

Но и это ещё не всё. Почти половина подданных Соединённого Королевства в целом тоже хотят референдума о независимости Шотландии. Поскольку многие англичане также тяготятся этим союзом и не желают, чтобы шотландцев удерживали в нём благодаря привилегиям за их счёт. Красно-белый флаг Святого Георгия им ближе, чем красно-бело-синий «Юнион Джек».

В 1998 году британский парламент принял Акт о Шотландии. Она получила автономию, право на создание собственного парламента и правительства. В Шотландии действует и своя судебная система, существенно отличающаяся от английской.

II независимость Шотландии может стать непереносимым ударом. Фото: Stephen Lock / Globallookpress Для королевы Елизаветынезависимость Шотландии может стать непереносимым ударом. Фото: Stephen Lock / Globallookpress

Делаем выводы

Таким образом, до полной независимости Шотландии остаётся, по сути, один шаг, который в Эдинбурге хотят сделать в условиях, когда число её сторонников стало превышать число противников.

Ясно, что Джонсон будет сопротивляться проведению нового референдума, так как не хочет оказаться в роли политика, погубившего Соединённое Королевство. Но чем больше и настойчивее он будет этим заниматься, тем большее число сторонников отделения от Англии окажется в Шотландии. Попытки Лондона заинтересовать Эдинбург в сохранении унии благодаря всевозможным поблажкам и привилегиям вряд ли окажутся успешными, так как не встретят понимания со стороны сторонников консерваторов в Англии, ставшей электоральной базой Джонсона.

Конечно, планы Эдинбурга провести новый референдум в течение года вряд ли осуществимы. Но уже через пару лет эта цель, которую поддерживает Брюссель, вполне реализуема. В его исходе также нет никаких сомнений: хлебнувшие «жёсткого» Brexit шотландцы на этот раз наверняка не допустят подлогов и проголосуют соответственно. Разумеется, они постараются провести плебисцит с согласия Лондона, но если его не будет, нельзя исключать и каталонского варианта.

Озлобленная за Гибралтар и былые унижения на Британию Испания закроет на это глаза. Как, впрочем, и руководство ЕС, заинтересованное в регионализации сообщества, чтобы им было легче управлять. Ольстер с Уэльсом, где тоже не в восторге от разрыва с ЕС, если курс Джонсона окажется откровенно ущербным, могут последовать по пути Шотландии. А там очередь дойдёт и до Гибралтара с Фолклендами, которые очень многое потеряют, если лишатся доступа на единый европейский рынок.

Так от Британии останутся рожки да ножки, а Джонсон войдёт в историю как убийца Соединённого Королевства.