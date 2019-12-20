Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Рейтинг президента вырос
Лукашенко пообещал не пить в новогодние праздники
В ожидании брексита: к чему приведёт новая попытка Шотландии добиться независимо...
Путин прочел лидерам СНГ часовую лекцию о начале Второй мировой
Главная / В мире

Шотландия подала заявку на независимость

20 декабря 2019, 22:24  •  92 • В мире
Лидер желающей остаться в ЕС Шотландии Никола Стёрджен официально запросила Лондон позволить Эдинбургу провести референдум о независимости
Автор:
Латышев Сергей
Первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стёрджен во исполнение данных ранее шотландцам обещаний официально запросила Лондон наделить Эдинбург законным правом на проведение референдума о независимости, которую Шотландия окончательно потеряла в 1707 году, вступив в унию с Англией и создав с ней единое союзное государство.
«Мы сегодня призываем правительство Великобритании обсудить и согласиться на передачу полномочий, которые сделают несомненным право парламента Шотландии издать закон о проведении референдума о независимости», — объявила Стёржен. Её партия с триумфом победила в Шотландии на недавних британских досрочных выборах на платформе сохранения Шотландией членства в Евросоюзе и выхода из состава Британии в случае, если в целом на выборах победят сторонники Brexit.
Комментируя убедительную победу на этих выборах решительного сторонника разрыва с ЕС премьер-министра Борис Джонсона и его Консервативной партии, Стёрджен заявила по горячим следам:
У Бориса, может быть, есть мандат вывести Англию из Европейского союза, но он совершенно точно не имеет мандата вывести Шотландию из Евросоюза.
«Шотландия очень ясно дала понять: мы не хотим власти Бориса Джонсона и мы не хотим выходить из Евросоюза», — заявила тогда лидер партии, главным пунктом программы которой является скорейшее проведение повторного референдума о независимости. Глава ШНП обещала, что в течение нескольких дней официально обратится в Лондон с требованием о проведении нового референдума, что она сегодня и выполнила. Кстати, шотландцы массово проголосовали против «развода» с ЕС и на референдуме о Brexit в 2016 году.
Первый министр Шотландии Никола Стёрджен: «Мы не хотим власти Бориса Джонсона и мы не хотим выходить из Евросоюза». Фото: Gustavo Valiente / Globallookpress
Почему шотландцы хотят отделиться?
Особая пикантность создавшейся ситуации заключается в том, что имеются «бесчисленные свидетельства фальсификаций» (слова из петиции, которую подписали почти 90 тысяч человек) итогов первого референдума о независимости Шотландии, который состоялся в 2014 году, давления и невыполненных обещаний, исказивших желание шотландцев отделиться от Англии и уже тогда поставивших на повестку дня проведение нового референдума. Согласно поставленным под сомнение официальным данным, 55,3% шотландцев проголосовали тогда за то, чтобы остаться в составе Британии, 44,7% поддержали выход из унии.
В стремлении к последнему есть своя логика. Провинциальная и бедная Шотландия в начале XVIII века согласилась на унию с Англией, потому что та была богата, имела прекрасный флот, которого не было у шотландцев, заморские колонии и уже становилась мировой державой. Теперь же, когда Англия потеряла глобальный статус и замыкается в себе, шотландцы хотят сохранить благодаря членству в ЕС более широкие горизонты и не лишиться своего благосостояния. Кроме того, они всё-таки сильно отличаются от англичан, с которыми часто и кроваво воевали в минувшие века.
Сигналы из Лондона
Между тем события в Лондоне подтверждают худшие опасения шотландских националистов.
Во-первых, испытывающий эйфорию от победы и имеющий теперь поддержку парламента Джонсон изменил законопроект о Brexit, чтобы завершить переходный период в 2020 году. Уже в эту пятницу, согласно британским СМИ, соответствующие изменения будут рассмотрены и приняты новым составом палаты общин. Они предполагают, что переходный период завершится 31 декабря 2020 года и он не будет продлеваться вне зависимости от итогов торговых переговоров с ЕС.
Это означает не просто разрыв, но катастрофический разрыв с ЕС, поскольку сложнейшие и комплексные торговые переговоры за столь короткий срок завершить не удастся. А это как раз то, чего так боится Шотландия. В конце октября главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье подтвердил, что целый ряд аспектов будущих отношений между Лондоном и Брюсселем, которые больно ударят по интересам Шотландии, придётся согласовывать два-три года, а возможно, и дольше.
Во-вторых, Джонсон сигнализировал, что выступает против повторного референдума о независимости Шотландии. По его словам, результаты первого были «определяющими», и их следует уважать. Свыше 100 тысяч человек, принявшие в октябре участие в протестном шествии в Эдинбурге, так, однако, не считают.
Эдинбург — столица Шотландии. Фото: Olaf Schubert / Globallookpress
Был уже референдум — в 2014 году. Британцам, шотландцам в 2014 году его преподнесли как событие, которое на веку может произойти лишь однажды,
— цинично заявил в прошлом месяце Джонсон в интервью телеканалу Sky News, давая понять, что шотландцам придётся ждать новой такой возможности ещё сто лет. Премьер в издевательской форме подчеркнул, что вообще не хочет проведения в Шотландии повторного плебисцита, так как «не считает, что референдумы как-то очень сильно способствуют гармонии».
Эдинбург не согласен
Эти слова Джонсона сразу же прокомментировала Стёрджен: «Все в Шотландии знают, что повторный референдум по вопросу независимости состоится, а победа ШНП на предстоящих выборах (состоялись 12 декабря — прим. Царьграда) ясно укажет на то, что мы хотим сами определять своё будущее, а не позволять Борису Джонсону и дальше навязывать нам тот или иной путь».
Иными словами, губительная для Соединённого Королевства конфронтация между Лондоном и Эдинбургом запрограммирована, тогда как шансы последнего выйти из неё победителем повышаются.
Как показал проведённый в октябре опрос общественного мнения компанией Panelbase по заказу газеты The Sunday Times Scotland, за независимость выступает ровно половина шотландцев. Однако в случае «жёсткого» Brexit, к которому ведёт дело Джонсон, число противников унии с Англией увеличивается до 54%.
Но и это ещё не всё. Почти половина подданных Соединённого Королевства в целом тоже хотят референдума о независимости Шотландии. Поскольку многие англичане также тяготятся этим союзом и не желают, чтобы шотландцев удерживали в нём благодаря привилегиям за их счёт. Красно-белый флаг Святого Георгия им ближе, чем красно-бело-синий «Юнион Джек».
В 1998 году британский парламент принял Акт о Шотландии. Она получила автономию, право на создание собственного парламента и правительства. В Шотландии действует и своя судебная система, существенно отличающаяся от английской.
Для королевы Елизаветы II независимость Шотландии может стать непереносимым ударом. Фото: Stephen Lock / Globallookpress
«У них нет никаких доказательств»: Трамп потребовал немедленно передать дело об импичменте в сенат
Делаем выводы
Таким образом, до полной независимости Шотландии остаётся, по сути, один шаг, который в Эдинбурге хотят сделать в условиях, когда число её сторонников стало превышать число противников.
Ясно, что Джонсон будет сопротивляться проведению нового референдума, так как не хочет оказаться в роли политика, погубившего Соединённое Королевство. Но чем больше и настойчивее он будет этим заниматься, тем большее число сторонников отделения от Англии окажется в Шотландии. Попытки Лондона заинтересовать Эдинбург в сохранении унии благодаря всевозможным поблажкам и привилегиям вряд ли окажутся успешными, так как не встретят понимания со стороны сторонников консерваторов в Англии, ставшей электоральной базой Джонсона.
Конечно, планы Эдинбурга провести новый референдум в течение года вряд ли осуществимы. Но уже через пару лет эта цель, которую поддерживает Брюссель, вполне реализуема. В его исходе также нет никаких сомнений: хлебнувшие «жёсткого» Brexit шотландцы на этот раз наверняка не допустят подлогов и проголосуют соответственно. Разумеется, они постараются провести плебисцит с согласия Лондона, но если его не будет, нельзя исключать и каталонского варианта.
Озлобленная за Гибралтар и былые унижения на Британию Испания закроет на это глаза. Как, впрочем, и руководство ЕС, заинтересованное в регионализации сообщества, чтобы им было легче управлять. Ольстер с Уэльсом, где тоже не в восторге от разрыва с ЕС, если курс Джонсона окажется откровенно ущербным, могут последовать по пути Шотландии. А там очередь дойдёт и до Гибралтара с Фолклендами, которые очень многое потеряют, если лишатся доступа на единый европейский рынок.
Так от Британии останутся рожки да ножки, а Джонсон войдёт в историю как убийца Соединённого Королевства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



92
Источник
Похожие новости
20 декабря 2019, 19:09
Кому будет грозить авианосец «Шаньдун»
20 декабря 2019, 09:24
"Белочки на газонах - русские агенты?": Сатановский наконец нашёл наш "след" в американских выборах
20 декабря 2019, 12:39
«День позора»: Трампу гарантировали переизбрание в 2020 году
20 декабря 2019, 02:54
Американский генерал в отставке назвал нового врага США в космосе. И это не Россия
20 декабря 2019, 22:09
В ожидании брексита: к чему приведёт новая попытка Шотландии добиться независимости
20 декабря 2019, 18:54
Тактическое отступление: как обещания Байдена вернуть войска из Афганистана могут повлиять на президентскую гонку
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 декабря 2019, 02:54
"Путин что-то задумал?": Спокойствие президента России на пресс-конференции...
20 декабря 2019, 02:54
Мирного решения быть не может: Политолог решил поспорить с Путиным после вопроса Цимб...
20 декабря 2019, 06:09
"Нужно отменить": Европарламент выдвинул требование к России по "иноаг...
20 декабря 2019, 02:54
Путин ставит укропа на место: Донбасс, газ и танки на Кубани
20 декабря 2019, 10:54
Политолог: Газ по "украинской трубе" пойдет, но это не прорыв, это компромисс
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 декабря 2019, 00:54
Аркадия Бабченко заявил, что его выгнали из Израиля после поста на тему "Дайте денег"
17 декабря 2019, 09:54
Наступление на WADA и шансы на победу
17 декабря 2019, 19:24
СМИ: Яценюка и Турчинова лишили госохраны
20 декабря 2019, 09:24
"Это чётко спланированный теракт": Участник боевых действий в Чечне о том, кто стоит за стрельбой на Лубянке
18 декабря 2019, 15:09
Секретная запись СБУ перед майданом. Яценюк Маккейну: Возможность ухода Крыма – ничто, по сравнению с нашей геополитической задачей
16 декабря 2019, 20:54
Слуга закона вместо «слуги народа»
15 декабря 2019, 05:54
Как белорусская делегация очаровалась НАТО
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.