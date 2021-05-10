Шотландия хочет отделяться. Лондон ответил резко

Шотландия хочет отделяться. Глава правящей партии в парламенте страны подчеркнула, что собирается требовать от центрального руководства Объединённого Королевства проведения нового референдума о суверенности Шотландии. Лондон ответил резко.

Руководитель канцелярии британского премьер-министра Майкл Гоув оценил вероятность нового референдума об отделении Шотландии.

Восьмого мая были подведены итоги выборов в шотландский парламент. Наиболее значительную долю мест вновь заполучила партия SNP.

Её глава и первый министр страны Никола Стерджен, комментируя исход голосования, подчеркнула, что собирается требовать от центрального руководства Объединённого Королевства проведения нового референдума о суверенности Шотландии.

Майкл Гоув в разговоре со Sky News отреагировал на это высказывание Стерджен однозначно:

Нет, мы не собираемся этим заниматься.

Он добавил, что в настоящее время Лондону требуется решать более насущные вопросы. Поэтому шотландским властям не нужно заниматься спекуляциями с законодательством и двигаться по этому "тупиковому пути", отрезал собеседник канала.