|
Шотландия хочет отделяться. Лондон ответил резко
10 мая 2021, 02:25 • 50 • Политика
Шотландия хочет отделяться. Глава правящей партии в парламенте страны подчеркнула, что собирается требовать от центрального руководства Объединённого Королевства проведения нового референдума о суверенности Шотландии. Лондон ответил резко.
Руководитель канцелярии британского премьер-министра Майкл Гоув оценил вероятность нового референдума об отделении Шотландии.
Восьмого мая были подведены итоги выборов в шотландский парламент. Наиболее значительную долю мест вновь заполучила партия SNP.
Её глава и первый министр страны Никола Стерджен, комментируя исход голосования, подчеркнула, что собирается требовать от центрального руководства Объединённого Королевства проведения нового референдума о суверенности Шотландии.
Майкл Гоув в разговоре со Sky News отреагировал на это высказывание Стерджен однозначно:
Он добавил, что в настоящее время Лондону требуется решать более насущные вопросы. Поэтому шотландским властям не нужно заниматься спекуляциями с законодательством и двигаться по этому "тупиковому пути", отрезал собеседник канала.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
50
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 мая 2021, 09:45
|
05 мая 2021, 19:40
|
08 мая 2021, 11:55
|
04 мая 2021, 07:00
|
08 мая 2021, 17:25
|
04 мая 2021, 04:15
|
05 мая 2021, 02:15