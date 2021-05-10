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Шотландия хочет отделяться. Лондон ответил резко

10 мая 2021, 02:25  •  50 • Политика
Шотландия хочет отделяться. Глава правящей партии в парламенте страны подчеркнула, что собирается требовать от центрального руководства Объединённого Королевства проведения нового референдума о суверенности Шотландии. Лондон ответил резко.
Руководитель канцелярии британского премьер-министра Майкл Гоув оценил вероятность нового референдума об отделении Шотландии.
Восьмого мая были подведены итоги выборов в шотландский парламент. Наиболее значительную долю мест вновь заполучила партия SNP.
Её глава и первый министр страны Никола Стерджен, комментируя исход голосования, подчеркнула, что собирается требовать от центрального руководства Объединённого Королевства проведения нового референдума о суверенности Шотландии.
Майкл Гоув в разговоре со Sky News отреагировал на это высказывание Стерджен однозначно:
Нет, мы не собираемся этим заниматься.
Он добавил, что в настоящее время Лондону требуется решать более насущные вопросы. Поэтому шотландским властям не нужно заниматься спекуляциями с законодательством и двигаться по этому "тупиковому пути", отрезал собеседник канала.

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