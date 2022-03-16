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Шорохи, вспышки в лесу, а затем - огонь: Русский военный о ночной диверсии под Киевом

16 марта 2022, 13:10  •  288 • Политика
Русский военный, участвующий в спецоперации на Украине, рассказал о ночной диверсии противника под Киевом. Сначала слышались шорохи, потом показались вспышки в лесу, а затем - огонь. Нападение было успешно отражено.
Военкор канала Царьград Валерий Рукобратский, работающий в настоящее время на Украине, пообщался с одним из военнослужащих русской армии, участвующим в освободительной спецоперации России. Видео беседы появилось в Telegram-канале "Первого русского".
Военный охраняет дороги, по которым наши войска перебрасывают силы к Киеву. Он находится на этих позициях на севере Незалежной с самого начала миротворческой кампании - с 24 февраля.
Собеседник "Первого русского" рассказал, что время от времени фиксировались перемещения вражеских диверсантов вблизи пунктов наблюдения армии России. Чаще противник пытается действовать в ночное время.
В одну из ночей, когда дежурили четверо наших солдат, были замечены две вспышки в лесу, напоминающие свет от фонариков. Затем последовал огонь из пулемётов.
Атаку удалось оперативно отразить. После стычки в этом районе стало значительно тише и спокойнее. Единственное - в другие несколько ночей доносились подозрительные шорохи, как будто кто-то двигается рядом, но никаких обстрелов не было.
Не пытаются больше подходить, - подытожил военнослужащий.
Он добавил, что боевой дух в рядах русской армии сохраняется на высоком уровне. Обеспечения хватает, а условия для успешной службы вполне нормальные.

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