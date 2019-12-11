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Шон Коннери и "просто совпадение": Русских обвинили в охоте за американским авианосцем
11 декабря 2019, 14:09 • 72 • Политика
Авторы сервиса ItaMilRadar заявили, что русские охотились за американским авианосцем "Гарри Трумэн". Правда, своё заявление они снабдили фотографией актёра Шона Коннери и заявлением, что произошедшее могло быть "просто совпадением".
В течение нескольких дней российское аварийно-спасательное судно "Спасатель Демидов" охотилось на американский авианосец "Гарри Трумэн"! Именно так начинают свой материал ItaMilRadar, добавляя извечное "может быть". То есть вроде бы и была охота, но мы ни в чём не уверены.
По версии авторов материала, команда "Спасателя Демидова" занималась прослушиванием коммуникаций. Мол, оборудование, необходимое для этого, у корабля есть. Правда, никаких доказательств преследования или сбора информации у авторов материала нет.
Стоит добавить, что сайт ItaMilRadar занимается отслеживанием перемещения кораблей в регионе. Другими словами, здесь даже нет аналитиков. А речь идёт, скорее, о фиксации передвижения. Тем не менее заявлений хватило для трактовки о слежке и охоте.
"Судно SAR ВМФ России "Спасатель Демидов" в течение нескольких дней следит за РСГ "Гарри Трумэн" в Средиземном море. Но это, наверное, просто совпадение. А может, и нет", - говорят авторы публикации в подводке к материалу.
И наконец, "вишенка на торте". В качестве иллюстрации к материалу выбрали кадр из фильма с участием Шона Коннери.
Фото: twitter.com/ItaMilRadar.
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