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Шольц предостерёг Россию от "большой ошибки": "Я не питаю иллюзий"

19 февраля 2022, 15:25  •  379 • Политика
Олаф Шольц предостерёг Россию от "большой ошибки". Речь о вторжении на Украину, которое, по мнению Запада, якобы замыслила Москва: "Я не питаю иллюзий".
Немецкий канцлер Олаф Шольц в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заверил, что западные страны могли бы обсудить с Москвой острые темы, связанные с безопасностью, на нескольких площадках, но при этом они не планируют отступать со своих позиций.
Он добавил, что на простые и стремительные взаимовыгодные договорённости рассчитывать не стоит, однако так или иначе добиться деэскалации в отношениях сторон всё равно возможно только путём переговоров: "Я не питаю иллюзий".
Шольц добавил, что наступление на Украину может оказаться "большой ошибкой" России. Между тем высокая концентрация русских подразделений у рубежей Незалежной, по его мнению, "ничем не оправдана".
Канцлер Германии констатировал, что Европе пока по-прежнему угрожает война и что такая опасность ещё не устранена.

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