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Шольц пошёл против НАТО: Сосновский предъявил фото в доказательство

25 января 2022, 14:35  •  130 • Политика
Журналист и политолог Александр Сосновский представил доказательства, как на самом деле канцлер ФРГ относится к Североатлантическому альянсу.
Нынешний канцлер Германии Олаф Шольц не питает особых симпатий к НАТО. Это подтверждается и его в политической деятельности. Доказательство привел в своем телеграм-канале журналист и политолог Александр Сосновский. Он разместил фото с митинга против НАТО в 1982 году.
На снимке, утверждает Сосновский, заснят и Шольц, ныне возглавляющий правительство Германии.
"Канцлер Германии Олаф Шольц - на митинге против НАТО в 1982 году. В эти годы Шольц - лидер Союза молодых членов ХДС, участник пацифистского движения против установки ракет США в Германии", - отметил Сосновский в подписи к снимку.
Впрочем, сейчас высказывания действующего канцлера идут вразрез с его юношеским задором. В частности, Шольц ранее принял участие во встрече лидеров стран НАТО, где было объявлено о введении "беспрецедентных санкций" против России в случае "вторжения" на Украину.
Кроме того, сам Шольц заявил, что европейские партнеры и блок НАТО намерены активно сотрудничать в случае возможной эскалации на Украине. "Мы не потерпим этого. А в случае, если это произойдет, мы будем реагировать сообща, это повлечет за собой серьезные последствия", — предупредил он.

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