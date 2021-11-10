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Шольц отверг опыт Шредера при выстраивании отношений с Москвой – Bild

10 ноября 2021, 14:40  •  217 • Политика
Олаф Шольц. Фото: Oliver Weiken / dpa / www.globallookpress.com
Ожидаемого сближения России и Германии после перемен в немецком правительстве не предвидится
Социал-демократ Олаф Шольц на посту канцлера ФРГ не намерен заигрывать с Москвой, хотя и готов вести с ней переговоры. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
По данным газеты, Шольц, которого все прочат на место нового канцлера Германии, не планирует идти по пути своего предшественника, представителя СДПГ Герхарда Шредера, который благоволил Москве, а после отставки вошел в российские энергетические структуры.
Шольц еще в 2016 г. заявлял, что не представляет такой ситуации, чтобы у России и Германии были хорошие отношения, а у России и Евросоюза в целом – сложные. Как пишет Bild со ссылкой на источники, вступив в должность канцлера, Шольц намерен "положить конец" политическим играм Москвы, когда "из ЕС вырываются отдельные государства".
"Во внешней политике Шольц хочет опираться на принцип деревенской дискотеки, когда люди танцуют с теми, кто находится в зале",
– пишет таблоид. Расшифровывая это образное сравнение, издание поясняет, что позиция Шольца заключается в том, что переговоры должны идти даже "с плохими парнями", чтобы мир стал лучше. Однако до оппонента нужно доносить четкое послание. При этом не стоит бросаться резкими лозунгами, а потом самим же идти наперекор озвученным словам.
Ранее американские аналитики высказались о возможном сближении Москвы и Берлина после отставки Ангелы Меркель, поскольку Шольц был близок со Шредером, а именно в эпоху руководства этого политика Германия шла против ЕС и НАТО ради расширения сотрудничества с Россией.
Выборы в Германии состоялись в конце сентября 2021 года. Правительство Меркель официально ушло в отставку, но канцлер и министры продолжают исполнять свои обязанности до утверждения нового канцлера.

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