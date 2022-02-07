Шольц готовит России новые неприятности: "Обойдётся очень дорого"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил о новых неприятностях, которые ждут Россию в случае "вторжения" на Украину. Он заявил о подготовке "единого и решительного" ответа вместе с союзниками. "Обойдется очень дорого", - пообещал при этом канцлер.

Свои мысли по поводу новых неприятностей для России в случае её "вторжения" на Украину канцлер Германии Олаф Шольц высказал в интервью газете The Washington Post. По словам политика, Берлин вместе с союзниками готов "предпринять все необходимые шаги".

Напомнил он и о соглашении Германии с США "по поводу транзита газа и энергетического суверенитета Европы", и о поддержке Украины.

На этом месте Шольц даже пообещал "быть решительным", если вдруг возникнет угроза транзиту газа из России в Европу через Украину.

"Абсолютно ясно, что в такой ситуации все варианты (ответа Москве. - Ред.) находятся на рассмотрении", - высказался Шольц и тут же заявил о подготовке "единого и решительного" ответа России вместе с союзниками. Правда, говорить о каких-либо подробностях такого ответа отказался.

Во время интервью канцлер ещё раз подчеркнул, что эскалация ситуации вокруг Украины России "обойдётся очень дорого".