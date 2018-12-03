«Шоколад «Паленка»: На AliExpress появились аксессуары для смартфонов с лицом Порошенко

В ассортименте интернет-магазина AliExpress появился чехол-накладка на смартфоны с карикатурным изображением президента Украины Петра Порошенко. Данный коллаж призван высмеять одновременно предпринимательскую деятельность национального лидера в качестве хозяина кондитерской компании Roshen и, по слухам, присущую ему тягу к спиртным напиткам. Под лицом Порошенко на футляре красуется надпись: «Молочный шоколад «Паленка».

Поясним, что лицо национального лидера изображено на этом аксессуаре в платке и напоминает известное изображение маленькой девочки с шоколадок «Аленка». Вместо логотипа фабрики «Красный октябрь», впрочем, на изображении красуется надпись Roshen. Вместо «Аленка» - «Паленка».

Отметим, что на Украине президент Порошенко регулярно подвергается критике за то, что, став главой государства, он так и не отказался от контроля над принадлежащей ему бизнес-империей. Кондитерская компания Roshen является одним из наиболее известных предприятий, принадлежащих главе Украины.

Также напомним, что 26 ноября на Украине вступило в силу военное положение. В числе прочего данный специальный режим существенно ограничивает право граждан на собрание и критику действующих властей.

На момент публикации этой заметки чехол с лицом Порошенко все еще представлен в ассортименте интернет-магазина.