«Шокирующий» прогноз западных банкиров на 2020 год: Трамп проиграет выборы, Евросоюз распадётся, в России всё хорошо

Автор:

Кучер Егор

Прогнозы датского банка Saxo — это, как правило, сборник развитых до предела мировых тенденций в политике, экономике и вообще жизни мирового сообщества. Аналитики предупреждают, что это сделано намеренно для того, чтобы попытаться предупредить возможные неприятности, если ситуация в той или иной сфере будет развиваться по текущему сценарию вплоть до достижения своего максимума.

Банк Saxo год назад предсказывал, что в 2019 году к власти в Великобритании придёт лидер лейбористов Джереми Корбин, что Apple купит Tesla Илона Маска, что Трамп уволит Джерома Пауэлла с поста главы ФРС. Были и масштабные прогнозы: мир якобы мог отказаться от расчёта ВВП для определения темпов роста экономики, а на Солнце должна была произойти вспышка, которая повредила бы многие электроприборы, из-за чего мир потерял бы более 2 трлн долларов.

В новом прогнозе, который опубликован на сайте банка, высказаны даже более радикальные предположения. Прогноз не касается небесных светил, однако пророчит серьёзные изменения в глобальной экономической и политической системе. Например, Дональд Трамп должен проиграть выборы, при этом победу одержит вовсе не Джо Байден, а его соперница в борьбе за номинацию от демократов Элизабет Уоррен. Кроме этого, в США начнётся спад добычи нефти из-за окончания «сланцевой революции», что приведёт к росту цен и обогатит Россию. Европа будет стоять на пороге распада, что опять же будет выгодно Москве.

Нефтяная игла Трампа

Один из основных прогнозов — масштабные изменения на рынке нефти. Ожидается, что страны ОПЕК нанесут по США мощный удар, воспользовавшись окончанием периода роста сланцевой добычи американскими компаниями. В этот момент страны ОПЕК объявят о новом сокращении поставок «чёрного золота» на мировой рынок, что вызовет новый рост цен.

По мнению датских аналитиков, такой шаг будет предпринят для насыщения резервов с тем, чтобы начать в них инвестировать. Новый механизм поднимет стоимость барреля нефти Brent до 90 долларов, что окажется очень выгодным для России и других лидеров по экспорту. США же начнут постепенно покидать этот клуб.

Фото: Vastram / Shutterstock.com

Насколько вероятен такой сценарий? Ещё в начале года казалось, что США начнут диктовать свою волю на мировом рынке нефти, так как не входят в ОПЕК, но имеют большие запасы и возможности вывода их на рынок с тем, чтобы снижать цены. Низкие цены на нефть — одно их старых предвыборных обещаний Дональда Трампа, сделанное им ввиду того, что стоимость бензина в США очень сильно зависит от мировых цен на сырую нефть.

Однако параллельно с прогнозом банка Saxo появился и прогноз Bloomberg, в котором говорится о закате «золотого века» сланцевой добычи нефти в США.

«Общая добыча нефти в США достигла рекордного уровня — почти 17,5 млн баррелей в день в сентябре, что на 1,3 млн баррелей больше, чем годом ранее. Эта тенденция, вероятно, продолжится и в начале 2020 года, а затем уровень добычи начнёт падать», — отмечает Bloomberg.

Ожидается, что пальму первенства вновь перехватят страны ОПЕК. Аналитики из этих стран в один голос заявляют, что уже готовы реагировать на грядущий спад добычи в США. Учитывая такое мнение, можно предположить, что сценарий, описанный в «шокирующем прогнозе» Saxo, вполне реален. Однако остаются вопросы о степени изменений, которые могут произойти.

Трамп проиграет выборы президента США

Ещё один «шокирующий» прогноз — провал Трампа на грядущих выборах.

Опросы, проводимые в 2020 году, не выглядят многообещающими для Трампа и его электората: промежуточные выборы 2018 года и ограниченные выборы 2019 года в США показали, что избиратели, живущие в пригородах по всей территории США, массово выступают против Республиканской партии и Дональда Трампа,

— говорится в прогнозе.

Справедливым можно считать и замечание аналитиков Saxo о том, что основным электоратом Трампа в 2016 году стали пожилые белые американцы, которые хотели бы «сделать Америку великой снова». Однако за этот президентский срок основной активный избиратель в США сменился. Им теперь являются молодые люди из так называемого «поколения Z», которым сейчас от 20 до 40 лет. Эти люди настроены ультралиберально, и Трамп не будет способен удовлетворить их запрос на соответствующие преобразования в обществе.

«Миллениалы и даже более взрослые представители "поколения Z" в США оказались сильно мотивированы несправедливостью и неравенством, вызванными накачкой рынка активов Центрального банка и страхами перед изменением климата, то есть процессами, в которых президент Трамп является основным громоотводом», — считают аналитики.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Paul Hennessy / Globallookpress

Победа Трампа в 2016 году стала возможной из-за скучной и непопулярной позиции Хиллари Клинтон, которая не смогла мобилизовать молодёжь, тогда как её противник повёл за собой разгорячённый электорат, жаждущий «опрокинуть систему». Победу на выборах в 2020 году, как считают аналитики Saxo, одержат демократы, кандидатом которых будет не Джо Байден, а предприимчивая женщина, экономист и сенатор Элизабет Уоррен. Таким образом, она может выполнить то, что не удалось Хиллари Клинтон, — стать первой женщиной на посту президента США.

Сбудется ли этот сценарий? Он однозначно не является невероятным, учитывая уже запущенную процедуру импичмента Дональда Трампа. Она стремительно приближается к развязке, когда демократы постараются сделать максимум, но не для того, чтобы досрочно отправить Трампа в отставку, а для того, чтобы ослабить его и обеспечить себе победу в 2020 году. Если принять во внимание, что Трамп будет ожесточённо пытаться в ответ подмочить репутацию Джо Байдена, то это может оттолкнуть в итоге избирателей как от самого Трампа, так и от пожилого бывшего вице-президента США.

Налог имени Дональда Трампа

Банк Saxo также отмечает, что в попытке перетянуть электорат на свою сторону Трамп будет лишь усиливать протекционистскую политику. После непродолжительной подготовки он объявит о введении в США нового налога America First («Сначала Америка»), который будет предусматривать увеличение НДС для иностранных компаний до 25%. Сделано это будет для покрытия торгового дефицита США, который стал поводом для развязывания торговой войны с Китаем. Компании начнут многомиллиардные отчисления, что должно привлечь простых американцев на сторону Трампа.

Наблюдая за опросами, предсказывающими громкое поражение на президентских выборах в США в 2020 году, Трамп будет очень обеспокоен, и его администрация изберёт новый подход в последней попытке реализовать протекционистский нарратив "Америка прежде всего",

— считают в Saxo.

Налоговая система США будет полностью реконструирована в пользу стимулов для промышленности. Трамп отменит все действующие пошлины, однако начнёт брать миллиарды долларов с иностранных компаний, имеющих доходы на рынке США. Этот сценарий также не выглядит полностью невероятным, учитывая падение популярности Трампа и ступор в разрешении торговых противоречий с Китаем. Президент США намеревался одержать экономическую победу над Китаем, чтобы записать её себе в актив, показать американцам свои успехи в деле защиты американских производителей и привлечь их на свою сторону.

«Зелёная» энергетика поможет России

Банк Saxo также отмечает, что человечество в 2020 году продолжит переходить на возобновляемые источники энергии. Этот процесс обусловлен не только заботой об экологии, но и экономическими соображениями.

«Нефтяная и газовая промышленность вышли из финансового кризиса после 2009 года, вернув себе около 131% потерянной прибыли с 2008 года и до пика в июне 2014 года, когда Китай вытащил мировую экономику из исторической рецессии, обусловленной кредитами. С тех пор промышленность пострадала от двух мощных сил. Первой из них стало появление в США сланцевого газа и быстрых шагов по глобализации цепочек поставок природного газа через СПГ. Затем произошла американская революция в области добычи сланцевой нефти, в результате которой США стали крупнейшим в мире производителем, что привело к резкому снижению цен и прибыли на капитал», — указывают аналитики.

Вторая сила — рост спроса на возобновляемые источники энергии. Saxo банк тут апеллирует к шведке Грете Тунберг, которой удалось привлечь дополнительное внимание к проблемам экологии. Отмечается, что электромобили продолжат вытеснять бензиновые машины, вырастет спрос на палладий — металл, который обеспечивает снижение выбросов при автомобилестроении. Это хорошо скажется на России как на основном экспортёре этого металла. Параллельно будет расти спрос на никель для автомобильных аккумуляторов, в связи с чем дополнительную прибыль получит российский «Норникель».

Этот сценарий — ожидаемая реальность. Аналитики Saxo говорят о нём как о факте 2020 года, однако, вероятнее всего, процесс будет идти не так стремительно. Отметим, что к перспективам участия России в перестроении мира по «зелёным» стандартам начинает всё больше относиться и поставляемый нашей страной природный газ. Германия уверенно поддерживала и поддерживает «Северный поток — 2» как раз из-за того, что отказывается от угля и атомной энергетики в пользу ветряков и газовых станций, экономика крупнейшей страны ЕС становится «зелёной», а помогает ей в этом Россия.

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress

Венгрия выйдет из ЕС

Ещё одно невероятное предсказание банка Saxo гласит: Венгрия выйдет из Евросоюза. Этому будет способствовать принятая в 2018 году процедура по статье 7 союзного договора, по которой Будапешт может быть наказан за предательство базовых ценностей Европы. Аналитики предполагают, что риторика Венгрии против мигрантов может усилиться, и страна откажется принимать беженцев, согласно европейской квоте. ЕС в ответ накажет Будапешт сокращением субсидий.

«Венгрия добилась впечатляющего экономического успеха с тех пор, как вступила в ЕС в 2004 году. Но 15-летний брак в настоящее время окажется под вопросом после того, как ЕС инициировал процедуру против страны в соответствии со статьёй 7, сославшись на ужесточение ограничений со стороны правительства Виктора Орбана для СМИ, судов, учёных, сексуальных меньшинств и правозащитных групп», — сказано в прогнозе.

Этот сценарий также не является фантастическим. Европу уже не первый год лихорадит, если учитывать все сложности, с которыми столкнулся Брюссель в процедуре Brexit. Более того, среди европейских лидеров уже нет былого единства, особенно кризис заметен в деградации атлантического курса Европы при Трампе.

Что же касается Венгрии, то Орбана уже неоднократно называли правым и протекционистским лидером. Совсем недавно он официально отказался от участия его страны в «Евровидении», сославшись на засилье там пропаганды ЛГБТ-ценностей и разврат.

Азиатский демарш против доллара

Фото: Shchus / Shutterstock.com

В 2020 году доллар окажется под давлением новой резервной валюты — «азиатского права заимствования» (Asian Draw Rightm ADR). Этот финансовый инструмент возникнет из-за усталости Китая от торговой войны, а также обилия санкций США против множества стран мира. На расчёты в ADR перейдут Россия, Китай, Иран, страны ОПЕК и страны под санкциями США. За одну единицу ADR будут давать два доллара, в короткой перспективе американская валюта обесценится на 20%, произойдёт отток инвесторов из долларовых активов.

Этот прогноз выглядит более нереальным, чем остальные. Сложно представить себе, чтобы права заимствования могли конкурировать с валютой. Однако идея не лишена смысла, так как США продолжают использовать доллар в качестве оружия и ослабляют другие страны санкциями. Именно поэтому до перехода на другой резервный актив следует сначала отказаться от номинирования мировых цен в долларах, то есть перестать пользоваться им как эквивалентом стоимости любого товара в мире.

В сухом остатке «шокирующие прогнозы» банка Saxo выглядят преувеличенными, хотя каждая тенденция, отмеченная аналитиками, движется по пути своего проявления. Обобщая наиболее важные для России тенденции, стоит сказать, что в ближайшие годы Москве придётся решать уже не только проблемы мирового терроризма, но и играть всё большую роль в формировании новой экономики, где американская гегемония постепенно сводится к роли США в качестве рядового участника международной экономической деятельности. И при этом уже не так важно, победит ли Трамп.