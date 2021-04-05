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Шокирующая правда: В Литве уважают Путина и скучают по СССР

05 апреля 2021, 19:05  •  119 • В мире
«Литва напрасно ссорится с Беларусью и Россией»
В Литве всегда с гордостью говорили о том, что у литовцев нет никакой ностальгии по прошлым советским временам, а поддержка евроатлантического курса страны является единогласной и не подлежит никаким сомнениям. Однако социологическое исследование, проведённое Вильнюсским институтом политического анализа (ВИПА) показало шокирующие результаты – на самом деле всё обстоит не так, как хотелось бы евроинтеграторам.
По словам авторов исследования – идеолога Донатаса Пуслиса и аналитика Гинтараса Шумскаса, «настоящая не приукрашенная реальность понравится далеко не всем».
Исследование носит название «Подверженность литовского общества дезинформации. Анализ нарратива» и проводилось оно по новой методике – респондентам не предлагали заранее готовые утверждения, с которыми оставалось только согласиться или не согласиться.
«Мы шли с чистым листом. Не мы вкладывали утверждения в уста, люди сами говорили, мы только наводили на путь, и тут начиналось повторение нарратива. На первом этапе исследование проводилось в Клайпеде, Кедайняй, Шальчининкай и Висагинасе: цель исследования – выявление установившегося нарратива, который показал бы проблемные сферы внешней и внутренней политики, исторической памяти, которые могли бы использовать дезинформаторы»,
– пояснил Шумскас на презентации методы исследования.
Города эти были выбраны не случайно: Клайпеда – самый крупный город, Кедайняйский район – самый крупный аграрный район с преобладанием литовцев, в Висагинасе проживает много русскоязычного населения, а в Шальчининкае – поляков. Респондентов опрашивали при личных встречах.
«Мы хотели исследовать разносторонние в этническом плане группы, которые чаще сталкиваются с враждебными информационными каналами, живут в своеобразных «пузырях», особенно Висагинас, где люди ждут появления «Спутника» и отказываются от вакцинации»,
– отметил Шумскас.
Анализ ответов респондентов шокировал.
С утверждением «Литва напрасно ссорится с Беларусью и Россией, поскольку плохие отношения принесут нам экономический ущерб» согласны 66% опрошенных, ещё 54% убеждены: «у Литвы нет самостоятельной внешней политики – всё диктует Брюссель (ЕС)», правда, 32% считают, что «внешней политикой Литвы управляет Вашингтон».
«Респонденты объясняют поддержку политики Путина или президента Белоруссии Александра Лукашенко тем, что эти лидеры уважают свои национальные интересы и не поддаются внешнему давлению»,
– говорится в исследовании, опубликованном на сайте института.
50% респондентов обвиняют НАТО в том, что альянс забирает деньги, которые необходимы на социальные нужды стране. 41% опрошенных уверены, что Евросоюз разрушает традиционные христианские ценности, поэтому следует держаться от ЕС подальше.
70% граждан не сомневаются – честному человеку в Литве работу не найти, а 40% видят ограничение свободы слова в Литве.
Но и это ещё не всё.
51% респондентов имеют свою точку зрения на деятельность современных литовских «героев» – «лесных братьев», назвав их преступниками. Ещё 38% уверены – Литва должна быть благодарна Советскому Союзу за освобождение от нацистов, 35% видят в советском периоде больше пользы, чем вреда, а 53% отметили, что во времена СССР люди были экономически защищены в отличие от дня сегодняшнего.
«Мы стали думать, почему такое происходит, ведь уровень ностальгии снижался, а сейчас всё перевернулось. В целом эти данные смотрятся печально. Мы были в шоке, большая часть ответов привела исследователей в ужас. Если 30% участников опроса говорят, что Путин – совсем неплохой парень, это, возможно, пугает. Было бы грустно, если бы мы это скрывали, это было бы сигналом, что с нами что-то не так, что мы боимся себя. Поэтому давайте отнесёмся к этому, как к первому звоночку, тревожному симптому или шоковой терапии, это должно нас побудить принять соответствующие меры»,
– делает выводы из результатов исследования Шумскас. И ведь не понять политическим аналитикам, что «что-то не так» не с той частью литовского народа, которая поддерживает Путина и Лукашенко и считает неправильной государственный курс на конфронтацию с Россией и Белоруссией. «Что-то не так» как раз с теми, кто этот курс Литве навязывает и придумывает для него информационные подпорки, в их числе и переписывание истории. И если для кого-то правда, высказанная гражданами Литвы, оказалась шоком, то проблему стоило бы поискать в себе.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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