Шокин требует вызвать на допрос по его делу бывшего вице-президента США Байдена

Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин потребовал допросить кандидата на пост президента США от Демократической партии Джозефа Байдена. Как сообщают источники в Нацполиции, «уволенный» по требованию Байдена Шокин высказал свои требования на допросе у следователя.Бывший глава ГПУ имеет сейчас процессуальный статус потерпевшего: неудивительно, что он настаивает на раскрытии сговора по его персоне. Шокин уверяет, что в 2016 году, будучи вице-президентом США, Байден угрожал пятому президенту Украины Петру Порошенко заблокировать перечисление $1 млрд финансовой помощи, если тот не уберёт «неудобного» прокурора с поста главы ГПУ.Дело в том, что Шокин слишком близко подобрался к кормушке семьи Байденов – газодобывающей компании «Буризма». На тот момент предшественник Юрия Луценко был процессуальным руководителем в уголовном производстве относительно Николая Злочевского и других руководителей компании Burisma, в наблюдательный совет которой входил сын Джозефа Байдена - Хантер Байден. После разговора с «другом Джо», Порошенко вызвал Шокина в кабинет и дал указание писать заявление об увольнении по собственному желанию. Кстати, подробности этой беседы отчетливо слышны на «пленках Деркача» - с ними могли ознакомиться все желающие, в том числе, и президент Зеленский и генпрокурор Венедиктова.Как отмечает телеграм-канал «Силовой», не исключено, что активность экс-генпрокурора инспирирована с Банковой, где чрезвычайно боятся усиления Петра Порошенко, растущих рейтингов «седьмого гетмана» и его реванша. Попытки Шокина копать под американского подельника Порошенко могут охладить майданный пыл Петра Алексеевича.Примечательно, что порохоботы и соросята в один голос кричат о том, что требование Шокина допросить Байдена может привести к существенным дипломатическим последствиям для Украины. Ведь фактически, речь идет о вмешательстве в выборы Президента США на стороне республиканцев. Так что в самодеятельность бывшего главы ГПУ мало кто верит. Вопрос только в том, «на кого работает Шокин» - на власть или оппозицию.