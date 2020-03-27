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Шокин: «Если люди узнают правду о майдане, у многих просто не выдержит сердце»
27 марта 2020, 03:35 • 48 • Украина
Экс-генеральный прокурор Украины Виктор Шокин утверждает, что официальная пропаганда о майдане устроена на тотальной лжи и невероятной манипуляции фактами.
Шокин утверждает, что он знаком с материалами следствия и когда он для себя узнал правду, ему стало плохо.
Вот что он заявил:
Также экс-генеральный прокурор Украины утверждает, что 99% людей на майдане использовали как щит против беркута. Лидеры майдана и несколько сотен подготовленных провокаторов прятались за спинами людей и преследовали цель захват власти.
Им было наплевать, что думают люди, они хотели захватить власть:
«На самом деле майдан использовала группа установленных лиц для захвата власти. Людей банальным образом использовали. У лидеров майдана были обученные провокаторы, обученные пропагандисты, ораторы, которых выпускали на сцену майдана. Людей просто использовали в качестве щита и в различных кровавых провокациях. К сожалению, на тот момент никто не знал, что на сцене майдана враги, которые спрятались под вышиванки и народное негодование», — заявил Шокин.
источник
Следствие знает этих людей. Каждого по имени, однако ещё не время раскрывать карты.
Помимо этого, экс-генеральный прокурор Украины утверждает, что с 2014 года по 2019 год в Украине было внешнее управление. Страной в ручном режиме управляла группа лиц во главе с Байденом и Соросом.
Петр Порошенко и другие просто выполняли приказы, и за это им было позволено делать то, что они делали 5 лет.
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