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Шохин рассказал о предстоящей встрече бизнесменов с Путиным

24 декабря 2019, 14:09  •  16 • Политика
Представители крупного бизнеса России планируют встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в среду, 25 декабря, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Об этом пишет «РИА Новости» 24 декабря.
«Это регулярная встреча, она будет связана с подведением некоторых итогов, взаимодействия бизнеса и власти, во-вторых, с формулировкой основных приоритетов нашего диалога с властью», — сообщил глава РСПП.
По словам Шохина, на встрече будут намечены направления работы Cоюза совместно с правительством России и Госдумой на 2020 год.
Как он рассказал, эта традиционная встреча «включает формальную непубличную часть и неформальную информацию».
15 декабря Шохин выступил за отмену ст. 193 и 193.1 УК РФ о нарушении валютного законодательства. По его мнению, они препятствуют экспорту и влекут для компаний неоправданные риски, что значительно увеличивает себестоимость продукции. Описанные в статьях действия должны выступать как отягчающие обстоятельства при отмывании денег и других видах мошенничества, отметил он.

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