Шохин рассказал о предстоящей встрече бизнесменов с Путиным

Представители крупного бизнеса России планируют встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в среду, 25 декабря, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Об этом пишет «РИА Новости» 24 декабря.

«Это регулярная встреча, она будет связана с подведением некоторых итогов, взаимодействия бизнеса и власти, во-вторых, с формулировкой основных приоритетов нашего диалога с властью», — сообщил глава РСПП.

По словам Шохина, на встрече будут намечены направления работы Cоюза совместно с правительством России и Госдумой на 2020 год.

Как он рассказал, эта традиционная встреча «включает формальную непубличную часть и неформальную информацию».

15 декабря Шохин выступил за отмену ст. 193 и 193.1 УК РФ о нарушении валютного законодательства. По его мнению, они препятствуют экспорту и влекут для компаний неоправданные риски, что значительно увеличивает себестоимость продукции. Описанные в статьях действия должны выступать как отягчающие обстоятельства при отмывании денег и других видах мошенничества, отметил он.