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Шок у Байдена и в партии Меркель: как прошли парламентские выборы в Германии

27 сентября 2021, 10:35  •  200 • Политика
Впервые за 16 лет в бундестаге окажется пять партий
Согласно итоговым подсчетам голосов, победу на минувших выборах в Германии одержала Социал-демократическая партия (СДПГ), опередив правящую до этого фракцию Ангелы Меркель – ХДС – всего на 1,6%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные немецкого ЦИКа. 
В блоке Христианско-демократического и Христианско-социального союзов еще на этапах публикования первых экзит-полов испытали настоящий шок – впервые в истории они набрали настолько низкие результаты. После этого Лашет поспешил выступить с успокаивающей речью для членов фракции и избирателей. Меркель, которая также находилась в этот момент на сцене, не проронила ни слова. Партия проиграла на выборах в "традиционном округе" канцлера Мекленбурге, где фрау одерживала победу восемь раз подряд, передает "Общественная служба новостей". 
В СДПГ, напротив, были рады набранным процентам, как и ярые противники "Северного потока – 2" представители партии "Зеленые" – для них выборы закончились триумфом, поскольку установили для себя новый процентный рекорд. До этого самый высокий результат для них составлял 10,7%. 
"Альтернатива для Германии" потеряла позицию третьей крупнейшей политической силы в стране, однако ее представители выразили удовлетворение результатами. 
Новый состав бундестага, по сообщению ЦИК, будет сформирован из 735 депутатов. СДПГ получит 206 мандатов, ХДС/ХСС – 196, "Зеленым" выделили 118 мест, СвДП 92, АдГ 83, "Левые" займут 39 мест и еще одно останется за Союзом южношлезвигских избирателей.
В США уже отреагировали на итоги парламентских выборов в Германии. Джо Байден, как передает немецкое издание RND, был в некоторой степени шокирован победой СДПГ. Когда американский президент начал общение с журналистами, предварительных данных еще не знал – про лидирующие позиции партии ему сообщили работники СМИ. 
"Вот это да! А они (социал-демократы – прим. редакции) сильные", – приводит его реакцию "МИР 24". 
К слову, во время голосования кандидат на место Ангелы Меркель от ее партии Армин Лашет оконфузился, неверно сложив бюллетень, когда бросал документ в урну. Из-за этого все увидели, за кого он отдал свой голос – подобное считается грубым нарушением выборного процесса в стране. 

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