Шок и ужас: мир увидел в Афганистане свою судьбу • 180 • Аналитика © AP Photo / File Еще поздно вечером в субботу аналитики обсуждали, насколько задержат победное шествие талибов возвращаемые в Афганистан в количестве пяти тысяч человек американские военные. Соответствующее распоряжение отдал вчера Джо Байден, мотивировав его необходимостью обеспечить безопасность сокращаемому дипперсоналу. И хотя никто не сомневался, что переход власти в стране под контроль движения "Талибан"* в конце концов неизбежен, выдвигались разные соображения по поводу того, насколько решение президента США отдалит его. Большинство оценок варьировались от нескольких недель до пары месяцев. К утру воскресенья стало очевидно, что все эти экспертные и околоэкспертные прогнозы можно отправить в мусорную корзину. За один день, за считанные часы двадцатилетние усилия, что Запад потратил на борьбу с "Талибаном"* и вестернизацию Афганистана, превратились в труху и рассыпались как карточный домик. Масштаб и скорость происходящего таковы, что хотя этот исход был всем давно очевиден, сегодняшние события вызывали шок, потрясение и страх. Они оказались настолько велики, что практически не слышно ядовито-злорадных комментариев в адрес Соединенных Штатов, терпящих грандиозный позорный провал на глазах всего мира. Безусловно, тут играет свою роль понимание того, кто приходит на место американцев, и страшных последствий, что связаны с этим. Несмотря на обещание талибов не проводить репрессии в отношении тех, кто служил прежним властям, и их заявление по смягчению позиции о месте женщин в обществе, без сомнения, впереди Афганистан ждут расправы и казни. А судьбе афганских женщин по-прежнему не позавидуешь. Архаика победила современную цивилизацию — и как бы ни относился к Западу, радоваться данному факту невозможно. Впрочем, дело не только в суровых и кровавых афганских реалиях и не в сочувствии к гражданам несчастной страны, возвращающейся в глухое средневековье. События воскресенья оказались столь ошеломляющими еще и потому, что они дали миру очень наглядное представление о том, каким может быть — и каким, скорее всего, будет — окончательный крах глобальной гегемонии США. Тридцать лет назад прекратил свое существование СССР, и среди тогдашних обстоятельств особый интерес по сей день вызывают скорость и неумолимость, с которыми все произошло. Буквально только что была мировая сверхдержава, доминировавшая на половине земного шара, а спустя несколько месяцев на ее месте оказался конгломерат новых гособразований, пребывающих в хаосе и зачастую заливаемых кровью. Обычно пытаются осмыслить причины, по которым все произошло именно так. Прибегают к ярким метафорам колосса на глиняных ногах и полностью сгнившей изнутри системы, у которой последним рухнул фасад. Однако даже более важен просто факт, что иногда происходит именно так: казавшаяся незыблемой система молниеносно рушится — на головы обычным людям, не предоставив им ни возможности соломки подстелить, ни шанса избежать самого страшного. Человек оказывается просто песчинкой, которую несет исторический шторм через все ужасы, разрушения и смерть. Происходящее сейчас недвусмысленно намекает, что утрата Соединенными Штатами глобального гегемонистского статуса может пойти именно по такому сценарию — окажется не постепенным схождением со сверхдержавного престола с перехватыванием функций, инструментов и рычагов другими геополитическими силами, а обернется неконтролируемым стремительным крушением. За последние десятилетия Афганистан в представлении значительной части мира превратился в почти инопланетную в своей непонятности территорию, беспрерывно воюющую и живущую по абсурдным допотопным правилам. А с тем, что настолько непонятно, затруднительно испытывать искреннюю эмоциональную связь. Так что новости оттуда, даже самые трагичные, традиционно вызывали формальный отклик: "Да-да, это ужасно, надо не забыть печенье к чаю купить". Воскресные события заставили огромное множество людей по всему миру по-настоящему понять афганцев и почувствовать, как пробежал мороз по коже. В их странах нет "Талибана"*, но в жизни там огромную роль играют США. Для кого-то они ведущий торговый партнер, для других — геополитический сюзерен, для третьих — оккупационные силы, для четвертых — эмитент главной валюты мира, на которую прочно завязана вся национальная экономика. И все эти люди сейчас не могут не задаваться вопросом: а что если мощь Соединенных Штатов рухнет столь же быстро и в других сферах — и как это повлияет конкретно на них? Многие миллионы сегодня осознали, что геополитические катастрофы таких масштабов вызывают политические, социально-экономические и военные цунами, которые расходятся во все стороны и могут добираться до самых, казалось бы, благополучных и тихих уголков. И они приложили это осознание к собственным жизням. И испугались. Для России же, где значительная часть общества испытала на себе крах Советского Союза, происходящее стало ясным предупреждением, что миру грозит еще более масштабный катаклизм, чем тот, что мы пережили 30 лет назад. Правда, для нас есть и хорошая новость. Если у человека в одиночку практически нет возможности избежать столь масштабных исторических вызовов, если он оказывается в поле их действия, то у целых стран такой шанс иногда существует. Для этого им среди прочего требуется высокий уровень способности к автономному существованию — и быть вооруженными до зубов. Россия, как известно, активно работает по обоим направлениям. *Террористическая группировка, запрещенная в России. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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