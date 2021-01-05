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«Шок и ужас: Единственная в мире страна, применяющая весь комплекс вооружений по России»

05 января 2021, 10:25  •  254 • Украина

Украинские власти до сих пор не научились трезво оценивать свои силы. Слово «реальные» в данном случае не подходит по той причине, что чиновники и политики в Киеве явно злоупотребляют запрещёнными галлюциногенными веществами. Вероятно, они сначала употребят энное количество зелья, а потом уже начинают делать шизофренические русофобские заявления.

Вот и сейчас советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович угрожает Москве тем, что в случае войны Киев устроит нашей стране массу жутких проблем.

СМИ уже передали слова хвастливого украинского советника:

«Украина стала бы для них Афганистаном, только покруче — у нас же полный комплекс вооружений. Мы вообще единственная страна в мире, которая применяет весь комплекс вооружений по России».

Удивительное дело, но советник искренне верит, что лучше украинских ракет может быть только ядерное оружие. Это настолько же смешно и нелепо, как и прошлогоднее заявление президента Украины Владимира Зеленского, желающего мобилизовать население страны в случае военного столкновения с Россией. И мужчин, и женщин якобы призовут и отправят в окопы.

Последние вряд ли разделяют его точку зрения. Впрочем, киевским политикам не привыкать делать абсурдные заявления и грозить Москве костлявым кулачком, попутно пытаясь унять нервную дрожь своего тщедушного тельца?

Пользователи прокомментировали громкое заявление Арестовича, задавшись вопросом, в какой стране окажется этот «храбрец» в случае военного столкновения с Россией. Один из них назвал украинца фантазером и чудаком на букву «М», припомнив его сказочки про Дебальцево и Иловайск.

Пользователь Viktor Knyshev написал, что «Украина уже стала Афганистаном!», уточнив, что «в смысле — наркотиков».

Вероятно, Арестович конопли уже перекурил и вообразил себя победителем в мифической войне. Та еще фигура в украинской политике. Все, на что он способен, так это лгать и распространять «черную пропаганду» против России. Еще в 2017 году он признался, что врал об «АТО», начиная с 2014 года. Вот вам и «звездулей» украинской околовоенной аналитики, херой экспертной тусовки в «Незалежной».

Главное, чтобы в Киеве не поверили в успешность подобного «блицкрига». Арестович утверждает, что Украина седьмой год подряд применяет свое вооружение по… Российской Федерации. И, мол, ничего страшного до сих пор не произошло.

Вопрос лишь в том, какую часть Украины, по мнению Арестовича, Киев считает Россией? Россияне что-то не замечали пролетающих ракет, а если бы они действительно прилетели на нашу территорию, то украинским властям, мягко говоря, не поздоровилось бы.

Пока же киевские политики и чиновники сколько угодно могут фантазировать на тему завоеваний, оккупаций, Афганистана и в целом власти над миром. Главное, «моськи», не раздражайте своей мышиной возней Россию.

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