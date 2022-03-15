Шок и трепет: Иностранный наёмник со слезами снимает уничтоженную базу, где НАТО готовило ВСУ

Франкоговорящий боевик со слезами в голосе снимает последствия массированного ракетного удара Армии России и говорит, что на уничтоженной базе убиты его друзья.Удар крылатых ракет по Яворовскому полигону был нанесён 13 марта рано утром, ликвидированы до 180 наёмников и десятки военных ВСУ.