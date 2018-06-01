Шок и отвращение: Как мир реагирует на инсценировку гибели Бабченко

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История с инсценировкой убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко шокировала мировую общественность. Профильные международные организации и спикеры с разной степенью жесткости осудили методы работы украинских спецслужб, но большинство едино в одном — власти Украины должны представить дополнительные данные о произошедшем, чтобы доказать свою правоту.

Во вторник украинские правоохранители сообщили об "убийстве" Бабченко, однако в среду он появился на пресс-конференции главы Службы безопасности Украины Василия Грицака. Он заявил, что информация об "убийстве" журналиста была частью спецоперации по предотвращению покушения на него. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала известие о том, что Бабченко жив, "лучшей новостью", при этом отметив, что в историю был заложен пропагандистский эффект.

Есть хорошая и плохая новость

После сообщений о "смерти" Бабченко во вторник все ключевые спикеры высказали осуждение "убийства" и соболезнования семье российского журналиста.

Поток реакции продолжался весь следующий день вплоть до брифинга Службы безопасности Украины. Где не скрывающий удовольствия глава спецслужбы Грицак "оживил" Бабченко, пригласив его в зал. Реакция присутствовавших в зале журналистов была соответствующей — вздохи удивления, смех, одобрительные возгласы и аплодисменты.

Однако реакция профессионального сообщества, профильных организаций и дипломатов оказалась менее восторженной. Разумеется, все приветствовали хорошую новость (как, например, Совет Европы), что Бабченко жив. Но объявление о том, что его "смерть" была инсценировкой спецслужб, оказалась плохой новостью. Наиболее жестко выразился генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар.

"Репортеры без границ" выражают глубокое негодование в связи с открывшейся манипуляцией секретными службами Украины для информационной войны. Всегда очень опасно, когда государства играют с фактами, особенно за спинами журналистов ", — написал он в Twitter.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир также выразил сожаление в связи с решением Киева распространить информацию о смерти Бабченко. "С облегчением узнал о том, что Аркадий Бабченко жив! Я сожалею в связи с решением распространить ложную информацию о жизни журналиста. Обязанностью государства является предоставление общественности верной информации", — написал Дезир на своей страничке в Twitter.

Международные организации осудили инсценировку убийства Бабченко

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в четверг направил письмо Дезиру с предложением осудить инсценировку убийства российского журналиста. По его словам, в письме он призвал его выступить с однозначным осуждением этой практики, добавив, что такая инсценировка подрывает основы прав и свобод, которых придерживается ОБСЕ и которым следуют журналисты.

Министр иностранных дел лояльной Киеву Литвы Линас Линкявичюс заявил, что не понимает таких "спецопераций", что для него это "непостижимо".

Нужны объяснения

Другим основным лейтмотивом реакции мирового сообщества на заявления Киева стало требование дальнейших разъяснений. В частности, об этом заявили в Евросоюзе.

Представитель одной из крупнейших фракций Европарламента — "Европейской народной партии" (EPP) – заявил, что депутаты будут следить за объяснениями от украинских властей причин, которые потребовали инсценировки убийства. "Фракция поддерживает журналистов, и мы сделаем все возможное, чтобы защитить их, если они будут подвергнуты преследованиям или преследованию по причинам, связанным с их работой", — заявил евродепутат Яромир Штетин.

Представитель дипслужбы ЕС в четверг на брифинге сообщил, что власти ЕС находятся в контакте с Киевом для получения дополнительной информации о ситуации с Бабченко, добавив, что миссия советников ЕС на Украине не была осведомлена об операции и не имеет к ней отношения. При этом в ЕС отметили, что Украина, в силу сложившейся в стране ситуации в сфере безопасности, "имеет право, как и все страны, реагировать для защиты своих национальных интересов".

Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс также считает, что следует запросить у Киева объяснения относительно инсценировки убийства Бабченко. По его словам, такие методы вызывают вопросы и вряд ли будут способствовать возобновлению спокойных дискуссий в рамках "нормандского формата".

"Я думаю, что мы должны запросить объяснения относительно того, что действительно произошло и какой был процесс", — сказал министр в интервью каналу France 24, комментируя сообщения об инсценировке убийства журналиста.

По его словам, нужно получить объяснения, в том числе с журналистской точки зрения. "Участие журналиста в такого рода инсценировке вызывает вопросы. С другой стороны, я не думаю, что это облегчит возобновление дискуссий в рамках "нормандского формата", чтобы найти спокойствие и решения для Украины", — добавил он.

Пропагандистская операция?

Международная федерация журналистов (IFJ), которая объединяет 600 тысяч членов в 146 странах, назвала инсценировку убийства неприемлемой, отметив, что такие методы могут подорвать доверие к СМИ.

"Бабченко все еще жив и может продолжать заниматься своей профессией, это отличная новость. Однако, распространяя ложные показания о его убийстве, украинские власти серьезно подорвали достоверность информации, и их коммуникация может быть воспринята как пропагандистская операция", — заявил президент IFJ Филипп Лерут.

В свою очередь, генсек организации Энтони Белланжера добавил, что лгать журналистам по всему миру и вводить в заблуждение миллионы граждан недопустимо. "Неприемлемо инсценировать смерть журналиста, тем более что каждую неделю, начиная с января, погибают по два работника СМИ, как показал последний случай в Мексике 29 мая", — заявил Белланжера.

Гнусно, нелепо, недостойно

Наиболее резко высказался председатель Национального совета (парламента) Словакии Андрей Данко.

"Общее впечатление (от истории с Бабченко — ред.) катастрофическое. Украина хочет быть членом ЕС. Однако в этом она перешла все границы. Это гнусно, нелепо и недостойно", — заявил Данко, добавив, что считает псевдоубийство журналиста цинизмом высшей степени и театром.

О своей позиции Данко намерен проинформировать украинского коллегу, главу Верховной рады Андрея Парубия. "С позиции председателя Национального совета Словакии я намерен выразить резкий протест своему партнеру на Украине. Если в этом шоу участвует государственный орган, то я считаю это недостойным", — сказал Данко.

Кроме того, спикер словацкого парламента сообщил о своем разговоре с замглавы МИД республики Иваном Корчоком и выразил надежду, что дипведомство также осудит действия Киева. "Я не хочу, чтобы министерство спрятало голову в песок, хочу видеть решительные шаги", — сказал Данко, подчеркнув, что Словакия в истории с Бабченко должна заявить о своей позиции и не оставлять это событие без внимания.

Весьма сухо на фоне остальных спикеров отреагировал Лондон, который не преминул воспользоваться случаем для обвинений против России.

"Это, конечно, хорошая новость, что российский журналист Аркадий Бабченко жив. Но это не меняет того, что власти РФ много лет преследуют независимых журналистов только за то, что они противостоят Кремлю", — заявил РИА Новости в письменном комментарии представитель МИД Великобритании.

Статья в LE TEMPS

Известие о том, что российский журналист Аркадий Бабченко на самом деле не погиб, вызвало в мире неоднозначную реакцию, отмечает Le Temps. Несмотря на испытанное облегчение, журналисты иностранных СМИ были возмущены «злоупотреблением» фактами со стороны украинских властей. Кроме того, подобные «махинации» с участием журналистов не способствуют укреплению доверия к информации в целом, считают коллеги Бабченко.

Ещё вчера сайт Eurotopics удивлялся тому, что Кремль отрицает свою причастность к убийству в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко, напоминает Le Temps. О неубедительности аргументов Кремля писал и российский ресурс Republic. «Только одно но. На этот раз Кремль действительно ни при чём», — отмечает издание. Поскольку Бабченко внезапно появился в Киеве живым, заставив весь мир наблюдать за этим «невероятным театральным представлением» с «вытаращенными глазами».

Для журналистов известие о том, что коллега оказался жив, а инсценировка смерти была частью «спецоперации» украинских спецслужб, стало «большим облегчением». Однако, как отметил генеральный секретарь ассоциации «Репортёры без границ» Кристоф Делуар, «огорчает и вызывает сожаление тот факт, что украинские спецслужбы играют с правдой». «Нужно ли было прибегать к такой уловке? Ничто не оправдывает инсценировку смерти журналиста», — заявил глава организации, по мнению которого, Бабченко стал инструментом в руках украинских властей.

В то время как украинские СМИ описывали подробности «спецоперации», их западные коллеги были поражены произошедшим.

«Вот это да. Только на Украине…» — прокомментировал новость российский корреспондент The Daily Telegraph.

Как напоминает издание, во вторник новость об убийстве российского журналиста в Киеве «наделала много шума, но не вызвала удивления». По этому поводу высказался даже премьер-министр Украины Владимир Гройсман, фактически обвинивший в убийстве «российскую тоталитарную машину», однако был ли он посвящён в «операцию», до сих пор не известно.

Разгневанные таким «злоупотреблением» фактами западные СМИ в свою очередь отметили, что для Украины эта инсценировка стала «тактической победой», но «стратегическим поражением». Так, The Washington Post заметила, что облегчение, испытанное от вида живого журналиста, «было столь же сильным, как и ярость, вызванная фальшивой новостью о его смерти».

Британская газета The Guardian в своей редакционной статье отметила, что «в абсурдности этой махинации нет ничего смешного», и задалась вопросом, зачем было заходить так далеко и инсценировать смерть, а не ранение, выразив при этом сожаление, что это ложное убийство сыграет на руку «пропагандистской машине Кремля».

«Оправдывает ли цель средства?» — этим же вопросом задаётся и телеканал Euronews. «Добро пожаловать в мир геополитики эпохи постправды», — иронично замечает американское издание Foreign Policy. Тем не менее «преступления, финансируемые Россией, вполне реальны», утверждает бельгийская Le Soir. А французская Libération иронизирует: «Аркадий Бабченко умрёт, но не сейчас».

Однако скептицизма по отношению к выбранному украинскими властями методу немало. Так, российский журналист Андрей Солдатов считает, что «красная черта была пересечена». «Бабченко — журналист, а не полицейский, а наша работа строится на доверии, что бы Трамп и Путин ни говорили о фейковых новостях», — написал он в Twitter, добавив, что «эта история не поспособствует ни улучшению российско-украинских отношений, ни доверию к информации». Солдатов отметил также, что постановочная смерть Бабченко укрепит позицию Москвы, отрицающей свою причастность к отравлению Скрипалей в Лондоне.

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