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Шнуров вошел в список будущих сопредседателей Партии роста

08 июля 2020, 02:00  •  53 • Политика
Музыкант Сергей Шнуров вошел в список будущих сопредседателей Партии роста, сообщили во вторник, 7 июля, в пресс-службе организации, передает телеканал РЕН ТВ.
По словам председателя партии Бориса Титова, на съезде, прошедшем ранее в этот же день, было принято решение избрать 10 сопредседателей. Оно вступит в силу после того, как устав партии будет зарегистрирован в Министерстве юстиции России.
Помимо Шнурова, в список сопредседателей вошли президент телекомпании ВИD Александр Любимов, актер Николай Фоменко, глава фракции Партия роста в законодательном собрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева, член комиссии по делам инвалидов при президенте России Ксения Безуглова, экономист Евгений Коган и ряд других общественных деятелей.
Шнуров вступил в Партию роста в феврале 2020 года. В 2021 году партия намерена участвовать в выборах в Госдуму.

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