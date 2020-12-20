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Шнуров создал матерное движение после вопроса Путину: "Кто теперь самый главный моральный урод?"
20 декабря 2020, 23:10 • 28 • Политика
Сергей Шнуров создал матерное движение после вопроса Владимиру Путину. Об этом музыкант с иронией рассказал в своём новом стихотворении, которым он поделился в Instagram: "Кто теперь самый главный моральный урод?"
Музыкант, генпродюсер RTVI Сергей Шнуров поделился на своей странице в Instagram новым стихотворением.
В нём основатель группы "Ленинград" иронично прокомментировал реакцию общественности на его вопросы президенту РФ Владимиру Путину, заданные в ходе большой пресс-конференции 17 декабря.
Шнуров, в частности, спросил лидера РФ о том, почему "русские хакеры" не смогли обеспечить действующему президенту США Дональду Трампу победу на прошедших в Штатах выборах, и поинтересовался, предоставит ли Москва политическое убежище главе Белого дома в случае необходимости.
Кроме того, музыкант попросил Путина объяснить, как можно жить в России, не используя мата. Многие представители журналистского сообщества и в целом жители РФ не оценили провокационное выступление Шнура.
В новом стихотворении основатель "Ленинграда" признался, активно используя непечатную лексику, что привык считаться плохим и глупым и потому спокойно воспринимает новые потоки критики в свой адрес.
Шнуров с иронией добавил, что теперь стоит во главе созданного им же движения, призванного объединить таких же людей, как он. Название для данной организации музыкант придумал нецензурное.
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