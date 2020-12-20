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Шнуров создал матерное движение после вопроса Путину: "Кто теперь самый главный моральный урод?"

20 декабря 2020, 23:10  •  28 • Политика
Сергей Шнуров создал матерное движение после вопроса Владимиру Путину. Об этом музыкант с иронией рассказал в своём новом стихотворении, которым он поделился в Instagram: "Кто теперь самый главный моральный урод?"
Музыкант, генпродюсер RTVI Сергей Шнуров поделился на своей странице в Instagram новым стихотворением.
В нём основатель группы "Ленинград" иронично прокомментировал реакцию общественности на его вопросы президенту РФ Владимиру Путину, заданные в ходе большой пресс-конференции 17 декабря.
Шнуров, в частности, спросил лидера РФ о том, почему "русские хакеры" не смогли обеспечить действующему президенту США Дональду Трампу победу на прошедших в Штатах выборах, и поинтересовался, предоставит ли Москва политическое убежище главе Белого дома в случае необходимости.
Кроме того, музыкант попросил Путина объяснить, как можно жить в России, не используя мата. Многие представители журналистского сообщества и в целом жители РФ не оценили провокационное выступление Шнура.
Серёга, лучше пой! - написал в своём Telegram-канале "ДУМАем" депутат Вячеслав Лысаков.
В новом стихотворении основатель "Ленинграда" признался, активно используя непечатную лексику, что привык считаться плохим и глупым и потому спокойно воспринимает новые потоки критики в свой адрес.
Шнуров с иронией добавил, что теперь стоит во главе созданного им же движения, призванного объединить таких же людей, как он. Название для данной организации музыкант придумал нецензурное.
Кто теперь самый главный моральный урод? - написал он.
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