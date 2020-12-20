Шнуров создал матерное движение после вопроса Путину: "Кто теперь самый главный моральный урод?"

Музыкант, генпродюсер RTVI Сергей Шнуров поделился на своей странице в Instagram новым стихотворением.

В нём основатель группы "Ленинград" иронично прокомментировал реакцию общественности на его вопросы президенту РФ Владимиру Путину, заданные в ходе большой пресс-конференции 17 декабря.

Шнуров, в частности, спросил лидера РФ о том, почему "русские хакеры" не смогли обеспечить действующему президенту США Дональду Трампу победу на прошедших в Штатах выборах, и поинтересовался, предоставит ли Москва политическое убежище главе Белого дома в случае необходимости.

Кроме того, музыкант попросил Путина объяснить, как можно жить в России, не используя мата. Многие представители журналистского сообщества и в целом жители РФ не оценили провокационное выступление Шнура.

Серёга, лучше пой! - написал в своём Telegram-канале "ДУМАем" депутат Вячеслав Лысаков.

В новом стихотворении основатель "Ленинграда" признался, активно используя непечатную лексику, что привык считаться плохим и глупым и потому спокойно воспринимает новые потоки критики в свой адрес.

Шнуров с иронией добавил, что теперь стоит во главе созданного им же движения, призванного объединить таких же людей, как он. Название для данной организации музыкант придумал нецензурное.