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Шнуров разочаровал: "Ленинград" давал концерты в Крыму, а теперь играет в политику - Ганжара
18 марта 2020, 17:35 • 37 • Политика
После 10-секундной паузы Сергея Шнурова после вопроса о принадлежности Крыма и сомнения в статусе полуострова, крымский депутат Ганжара напомнил, как группа "Ленинград" давала концерты на полуострове. Теперь же, дал понять Ганжара, музыкант, рвущийся в политику, разочаровал.
Лидер группировки "Ленинград", а сегодня политик Сергей Шнуров, отвечая на вопросы в рамках блица "Комсомольской правды", - в беседе с Тиной Канделаки - сообщил, что Донбасс - это, определённо, Украина. А после известного "чей Крым?" - Украины или России, взял 10-секундную паузу и лишь затем сказал: "Поживём - увидим". Были и другие реплики. Например, о том, что Навальный - просто успешный предприниматель, которому приходится работать в сложной сфере. Реакция на ответы была разной. Так, журналист Дмитрий Смирнов предположил, что Шнуров просто закрыл себе дорогу в большую политику, высказав подобное. Согласен с ним и депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара.
В беседе с Царьградом Ганжара отметил, что карьера Шнурова как политика пока не состоялась и, вероятно, уже и не состоится. По крайней мере, реплики можно отнести к неблагоприятным факторам.
Что касается политической подоплеки, Ганжара добавил:
"Мы знаем, что те политики, которые или не определились в своём представлении о принадлежности Крыма, или высказывают позицию относительно непризнания, непринятия факта воссоединения полуострова с Российской Федерацией, в общем, состояться как политики в нашей стране не могут. Ведь делая такие заявления, они просто противопоставляют себя не только всему крымскому народу, они противопоставляют себя подавляющему большинству граждан нашей страны, которые вместе с крымчанами шесть лет назад видели развитие событий только в одном ключе и воссоединение нашего полуострова сегодня, спустя уже достаточно большое количество лет, Крым стал неотъёмлемой частью Российской Федерации во всех смыслах", - подчеркнул Ганжара.
Наконец, напомнил Ганжара, что поправки в Конституцию России - уже утверждённые и совсем скоро выносимые на всероссийское голосование, содержат важнейший пункт о неотъемлемости территорий.
"В общем, для нас, для крымчан, эта поправка имеет особое значение. К сожалению, спекуляции вокруг Крыма, что на международной арене, что внутри нашей страны, достаточно. Конечно, крымчане, когда слышат что-то подобное, всегда расстраиваются. Поскольку, как мне кажется, и крымчане, и вся Российская Федерация уже давно определилась, чей Крым, и здесь никогда никаких спекуляций и вопросов быть не может. Поскольку вопрос воссоединения Крыма с Российской Федерацией закрыт, как и его принадлежности".
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