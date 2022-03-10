Шнуров неполиткорректно обратился к ЕС: "Европеец, ты как есть скажи. Не мол-чи!"

Сергей Шнуров высказался о ситуации в Европе с притеснением русских. Высказался неполиткорректно, но точно: "Европеец, ты как есть скажи. Не мол-чи!"

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров продолжает путь на ниве политической песни. Если раньше мы слышали разное на грани оппозиционной мысли, то теперь Шнуров перешёл в иную оппозицию - за русских.

В одной из последних песен Сергей Шнуров поёт о Европе, которая сделала из русских притесняемый народ. Точно так же, как притесняли в нацистской Германии и на большей части территории захваченной Европы евреев, сейчас притесняют русских. В песне Шнуров, конечно же, был неполиткорректен. Цитировать не будем, поскольку Роскомнадзор подобное не одобряет. Оставим лишь пару фраз:

"Европеец, ты как есть скажи. Не мол-чи!" - поёт Шнуров, призывая признаться, что нацизм захватывает ЕС на наших глазах прямо сейчас.

Напомним, с введением санкций против России русское население в Европе начали притеснять. Впрочем, продолжаться это будет до поры до времени. Восьмилетняя война в Донбассе, где русские стали жертвами геноцида, закончилась спецоперацией России на Украине. К слову, о геноциде Шнуров тоже поёт.