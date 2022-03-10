Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Тонкости доставки оружия: Венгрия за несколько часов перестала быть партнёром Ро...
"Ваше командование сбежало": нацбатам в Мариуполе ставят ультиматум ру...
Что сейчас происходит под Киевом?
Главная тайна Путина по версии МИ-6: Россия отказалась от участия в эксперименте
Главная / Политика

Шнуров неполиткорректно обратился к ЕС: "Европеец, ты как есть скажи. Не мол-чи!"

10 марта 2022, 14:05  •  125 • Политика
Сергей Шнуров высказался о ситуации в Европе с притеснением русских. Высказался неполиткорректно, но точно: "Европеец, ты как есть скажи. Не мол-чи!"
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров продолжает путь на ниве политической песни. Если раньше мы слышали разное на грани оппозиционной мысли, то теперь Шнуров перешёл в иную оппозицию - за русских.
В одной из последних песен Сергей Шнуров поёт о Европе, которая сделала из русских притесняемый народ. Точно так же, как притесняли в нацистской Германии и на большей части территории захваченной Европы евреев, сейчас притесняют русских. В песне Шнуров, конечно же, был неполиткорректен. Цитировать не будем, поскольку Роскомнадзор подобное не одобряет. Оставим лишь пару фраз:
"Европеец, ты как есть скажи. Не мол-чи!" - поёт Шнуров, призывая признаться, что нацизм захватывает ЕС на наших глазах прямо сейчас.
Напомним, с введением санкций против России русское население в Европе начали притеснять. Впрочем, продолжаться это будет до поры до времени. Восьмилетняя война в Донбассе, где русские стали жертвами геноцида, закончилась спецоперацией России на Украине. К слову, о геноциде Шнуров тоже поёт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


125
Источник
Похожие новости
10 марта 2022, 10:35
Россия ответила отказом Совету Европы: МИД поставил точку
10 марта 2022, 03:00
Польские истребители продлят агонию Украины. Блинкен может поплатиться креслом – немецкий политолог
10 марта 2022, 06:30
Дипломат русской пословицей свёл на нет обвинения США по нарушению биоконвенции
10 марта 2022, 06:30
Ремонт важнее: Израиль отказался выполнять пожелания Зеленского
10 марта 2022, 08:50
Блинкен озвучил абсурдную идею гуманитарных коридоров для украинцев
10 марта 2022, 04:45
"Потребуется большой Московский процесс": Эксперт перечислил преступления Киева
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 марта 2022, 10:35
Россия ответила отказом Совету Европы: МИД поставил точку
10 марта 2022, 03:00
Польские истребители продлят агонию Украины. Блинкен может поплатиться креслом – неме...
10 марта 2022, 06:30
Дипломат русской пословицей свёл на нет обвинения США по нарушению биоконвенции
10 марта 2022, 06:30
Ремонт важнее: Израиль отказался выполнять пожелания Зеленского
10 марта 2022, 08:50
Блинкен озвучил абсурдную идею гуманитарных коридоров для украинцев
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 марта 2022, 16:55
Под Харьковом из офицеров запаса формируется освободительная армия Украины?
09 марта 2022, 04:15
Главная тайна Путина по версии МИ-6: Россия отказалась от участия в эксперименте
04 марта 2022, 03:30
Они готовят бойню: Житель Киева предупредил военных России
03 марта 2022, 17:50
Эксперт из России открыл британцам правду в эфире "Би-би-си": Итог оказался неожиданным
07 марта 2022, 19:35
Тонкости доставки оружия: Венгрия за несколько часов перестала быть партнёром России
06 марта 2022, 12:40
Такого ещё не было: Байден выдвинул беспрецедентное обвинение Путину
09 марта 2022, 10:05
Рогозин поставил Киеву ультиматум: "Хочу, чтобы услышали"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.