Шнуров написал стих после изгнания из секты макаронного монстра: "Пускай течёт чужая желчь"

Музыкант, а теперь и продюсер телеканала Сергей Шнуров ответил на решение пастафарианской секты лишить его права именоваться "святым". Напомним, речь идёт о скандальной организации, члены которой заявили, что поклоняются макаронному монстру. Физик Бобби Хендерсон в январе 2005 года заявил, что основал пародийную религию. В случае с физиком это был протест, сейчас же история вокруг пастафарианства больше походит на скоморошество.

Как бы там ни было, Сергея Шнурова именовали "святым" в этой секте. А теперь исключили из своих рядов с не меньшей помпой. В эфире "Радио КП" Шнуров оценил произошедшее, прочитав стих. Безусловно, написанный в известной не совсем цензурной манере.

Шнуров дал понять, что не первый раз исключается из организации.

"Пускай течёт чужая желчь, меня из школы исключили за то, что я любил зажечь", - пояснил артист.

Сергей Шнуров полагает, что из рядов организации на этот раз он исключён в связи с тем, что "был недостаточно остёр", а также "скромен в части одежд".