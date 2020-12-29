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Шнуров написал стих после изгнания из секты макаронного монстра: "Пускай течёт чужая желчь"

29 декабря 2020, 22:35  •  21 • Политика
Сергей Шнуров решил высказаться об изгнании из скандальной секты макаронного монстра в стихах. "Пускай течёт чужая желчь", - отметил автор.
Музыкант, а теперь и продюсер телеканала Сергей Шнуров ответил на решение пастафарианской секты лишить его права именоваться "святым". Напомним, речь идёт о скандальной организации, члены которой заявили, что поклоняются макаронному монстру. Физик Бобби Хендерсон в январе 2005 года заявил, что основал пародийную религию. В случае с физиком это был протест, сейчас же история вокруг пастафарианства больше походит на скоморошество.
Как бы там ни было, Сергея Шнурова именовали "святым" в этой секте. А теперь исключили из своих рядов с не меньшей помпой. В эфире "Радио КП" Шнуров оценил произошедшее, прочитав стих. Безусловно, написанный в известной не совсем цензурной манере.
Шнуров дал понять, что не первый раз исключается из организации.
"Пускай течёт чужая желчь, меня из школы исключили за то, что я любил зажечь", - пояснил артист.
Сергей Шнуров полагает, что из рядов организации на этот раз он исключён в связи с тем, что "был недостаточно остёр", а также "скромен в части одежд".

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