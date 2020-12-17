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Шнуров испугался Путина: Шоумена поймали на лжи
17 декабря 2020, 17:15 • 67 • Политика
Сергей Шнуров, как выяснилось, побоялся сказать Владимиру Путину то, что обещал в интервью Юрию Дудю. После сегодняшней пресс-конференции шоумену напомнили о лжи.
Сергей Шнуров в качестве генерального продюсера телеканала RTVI задал Владимиру Путину два вопроса в ходе большой пресс-конференции: почему русские хакеры не избрали Дональда Трампа президентом и как простому русскому человеку описывать эту жизнь без ненормативной лексики. Владимир Путин ответил изящно, посоветовав всё же не материться, а учиться правильной беседе у классиков. Что касается хакеров, Путин подчеркнул: "Это не вопрос, это провокация".
Выслушав короткую беседу Сергея Шнурова и Владимира Путина, зрители, в том числе представители экспертного сообщества, напомнили, что некогда музыкант, а ныне "молодой журналист" хотел говорить с первым лицом России совсем о другом.
В интервью Юрию Дудю Шнуров, как и другие гости, отвечал на вопрос: "Что ты скажешь, если окажешься перед Путиным?" Тогда Шнуров после паузы пообещал, что скажет Путину "хватит..." Однако этого сегодня не прозвучало. И Сергею Шнурову об этом напомнили. Например, военкор Александр Коц, поместив нужный отрывок беседы, отметил:
"Просто напомню, что Шнур хотел сказать Путину. "Не хватило политического мужества", - как говорит президент об украинских властях".
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