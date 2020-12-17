Шнуров испугался Путина: Шоумена поймали на лжи

Сергей Шнуров в качестве генерального продюсера телеканала RTVI задал Владимиру Путину два вопроса в ходе большой пресс-конференции: почему русские хакеры не избрали Дональда Трампа президентом и как простому русскому человеку описывать эту жизнь без ненормативной лексики. Владимир Путин ответил изящно, посоветовав всё же не материться, а учиться правильной беседе у классиков. Что касается хакеров, Путин подчеркнул: "Это не вопрос, это провокация".

Выслушав короткую беседу Сергея Шнурова и Владимира Путина, зрители, в том числе представители экспертного сообщества, напомнили, что некогда музыкант, а ныне "молодой журналист" хотел говорить с первым лицом России совсем о другом.

В интервью Юрию Дудю Шнуров, как и другие гости, отвечал на вопрос: "Что ты скажешь, если окажешься перед Путиным?" Тогда Шнуров после паузы пообещал, что скажет Путину "хватит..." Однако этого сегодня не прозвучало. И Сергею Шнурову об этом напомнили. Например, военкор Александр Коц, поместив нужный отрывок беседы, отметил:

"Просто напомню, что Шнур хотел сказать Путину. "Не хватило политического мужества", - как говорит президент об украинских властях".