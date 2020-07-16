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Шнуров будет баллотироваться в Госдуму
16 июля 2020, 21:00 • 14 • Политика
Музыкант, член Партии Роста Сергей Шнуров собирается баллотироваться в Госдуму. Об этом заявил лидер партии Борис Титов.
По словам Титова, Шнуров не пойдет на выборы 2021 года, так как будет занят другими делами, но «точно идет» на следующие, передает «Интерфакс».
7 июля на съезде партии было принято решение избрать 10 будущих сопредседателей, полномочия которых вступят в силу после регистрации устава партии. Шнуров вошел в их число. Также в список сопредседателей вошли президент телекомпании ВИD Александр Любимов, актер Николай Фоменко, глава фракции Партия роста в законодательном собрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева, член комиссии по делам инвалидов при президенте России Ксения Безуглова, экономист Евгений Коган и ряд других общественных деятелей.
Шнуров вступил в Партию роста в феврале 2020 года.
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