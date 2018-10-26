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«Шнур - самый подходящий». Политолог ставит на стиль лидера новой партии в России

26 октября 2018, 16:09  •  90 • Политика
О создании так называемой новой популистской партии в прямом эфире рассуждал политолог Евгений Минченко.
Политолог Евгений Минченко рассказал о своей позиции касаемо возможности создания в России так называемой новой популистской партии. Ранее предполагалось, что такую партию организуют депутаты Госдумы Наталья Поклонская и Сергей Железняк. Говорили и о названии проекта - «Сила России». Однако затем депутаты опровергли сведения.
Минченко полагает, что у такого популистского проекта вполне могут быть шансы на свою аудиторию - и немалую.
«До половины избирателей - за то, чтобы появился какой-то новый игрок. Не бывает проектов, которые берут и как пылесос высасывают всех недовольных, но они могут получить серьезный объем этих голосов. Я бы оценил нишу потенциальную популистской партии где-то в районе 25 процентов. Это серьезный кусок, за который можно побороться», - сказал Минченко в эфире на личной странице в сети Facebook.
Кстати, называет Минченко и возможных новых политических игроков. Персонально.
«Я так понимаю, история про партию «Железняк – Поклонская» - это была какая-то фишка. Эту идею отвергли, сказали, что проект не рассматривался. Считаю, что какой-то электоральный потенциал и у Поклонской, и у Железняка есть. Но не сказал бы, что он запредельный. Тем более что они оба члены «Единой России» - для начала надо оттуда выйти. Из новых фигур… Я думаю, что могут быть фигуры таких патриотических бизнесменов - Галицкого, например. Те люди, которые формально не включены в политическую систему. Я бы скептически отнесся к идее очередного запуска в политику Никиты Михалкова, тем более что в 1995 году он уже был в первой тройке «Наш дом Россия». Из политиков, оптимально подходящих на роль такого популистского проекта, я бы назвал Шнура (Сергей Шнуров, лидер группы «Ленинград» - ред.) Он мог бы очень неплохо набрать, учитывая почти 100%-ную известность и учитывая ироничный стиль, умение о сложных вещах говорить просто и метафорично».

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