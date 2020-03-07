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Шмыгаль выступил за возобновление подачи воды в Крым

07 марта 2020, 13:35  •  120 • Украина
Киев, 6 марта. Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выступает за возобновление подачи водоснабжения на территорию полуострова Крым. По словам главы правительства, в данном российском регионе также проживают и граждане Украины.
«В Крыму живут украинцы, мы не перекроем воду для украинцев. Крым — это Украина, мы не собираемся не подавать воду на Украину», – цитирует Шмыгаля РИА Новости.
Украинский премьер-министр назвал подачу воды в Крым вопросом «гуманитарной ответственности», однако он не назвал никаких конкретных дат или принятых решений.
Напомним, в свое время идущий от Днепра Северо-Крымский канал обеспечивал 85% потребности Крыма в пресной воде. После проведения референдума в 2014 году, на котором жители полуострова приняли решение о воссоединении с Россией, Украина полностью прекратила водоснабжение Крыма.
После того, как регион вошел в состав РФ, канал был перекрыт Киевом, что привело к проблемам у аграриев на севере и на востоке полуострова. Частично проблема была решена путем переброски воды из реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения артезианских скважин.
Киев по прошествии пяти лет все так же безосновательно считает российский регион своей, но «временно оккупированной» территорией и продолжает нападки на Москву. Несмотря на то, что Крым вошел в состав РФ демократическим путем в соответствии с международным правом и Уставом ООН.
Автор: Сергей Андреев

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