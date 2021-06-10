Шмыгаль угрожает «Газпрому» арбитражем за отказ транзита газа через Украину

Украина готова подать иск в Стокгольмский арбитраж против «Газпрома» за отказ от транзита газа через страну. Сумма иска составит $7,2 млрд. Об этом, по информации РБК-Украина, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.По его словам, «Газпром» обязан прокачивать не менее 40 млрд м куб. в год через украинскую трубу по условиям транзитного контракта, который действует до 2024 года.Как заявил глава Кабмина, в случае невыполнения контракта Украина обратится в арбитраж.«В случае невыполнения условий транзитного контракта мы снова пойдем в арбитраж, и снова будем побеждать», — сказал Шмыгаль.Источники «РБК-Украина» в «Нафтогазе» уточнили, что сумма нового иска составит 7,2 млрд долларов.Кроме того, компания сможет вернуться к отозванным ранее претензиям к россиянам на 12,2 млрд долларов.Также в Киеве рассчитывают, что поставки газа в обход Украины будут грозить санкциями уже не только оператору «Северного потока-2», но и конечным потребителям.1 января 2020 года истек заключенный в 2009 году транзитный контракт между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом», который был подписан руководителями «Нафтогаза» и «Газпрома» по итогам переговоров Юлии Тимошенко и Владимира Путина.30 декабря 2019 года было подписано новое газовое соглашение на организацию транспортировки, а также транспортный контракт между «Нафтогазом» и «Оператором ГТС Украины» и межоператорское — между ОГТСУ и «Газпромом». Контракт предполагал транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, а в 2021-2024 годах — по 40 млрд куб. м.Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия не намерена отказываться от транзита газа по Украине после запуска газопровода «Северный поток-2», который идёт в обход Украины.«Северный поток – 2» — магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км (2468 км по двум ниткам).В рамках международного форума в Санкт-Петербурге Владимир Путин сообщил, что в пятницу, 4 июня, был завершен процесс укладки труб по первой нитке газопровода «Северный поток-2». Путин заявил также о готовности «Газпрома» к заполнению газом нового газопровода.По оценке одного из финансовых партнёров проекта, немецкого концерна Uniper пустить первые объёмы газа в сторону Германии Россия может уже этим летом.