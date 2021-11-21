Шмыгаль с помощью ЕС хочет продлить транзит с «Газпромом» на 15 лет

Украина ведёт переговоры с западными партнёрами, которые, по задумке Киева, заставят Москву продлить контракт на транзит газа после 2024 года через территорию страны на 15 лет.Об этом рассказал в «Субботнем интервью» в эфире «Радио свобода» премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.«Мы желаем его (контракт – ред.) продлить и ведем по этому поводу переговоры с нашими европейскими партнерами, потому что от них также зависит продление этого контракта.Для нас идеально продление на 15 лет этих условий», — сказал Шмыгаль.По словам главы Кабмина, со стороны Украины было предложено увеличить транзит до 55 миллионов кубических метров.«И этот излишек мы готовы транзитировать по цене вдвое ниже, чем в действующем контракте», — отметил премьер-министр, добавив, что это подтверждает возможность украинской газотранспортной системы транзитировать вдвое большие объемы, система к этому подготовлена.Премьер также рассказал, что Украина предложила европейским партнерам использовать украинские газохранилища для хранения газа.«Наши газохранилища имеют объем 33 миллиарда кубических метров. Мы используем, как правило, в районе 20−24, максимальный объем был 26 миллиардов метров кубических. То есть мы наши газохранилища можем использовать как такой европейский сейф для сохранения дополнительных объемов газа для Европы на случай зимы. Для этого мы предлагали объединить наши усилия с частью или со всеми европейскими партнерами и образовать газовый фонд, который будет стабилизировать возможные кризисы, перепады в зимние периоды», — заявил Денис Шмыгаль.Отметим, транзитный газовый контракт Украины с «Газпромом» действует до 2024 года.Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина из-за запуска российского газопровода «Северный поток – 2» будет терять до $2 млрд ежегодно — это эквивалентно примерно 1,5% ее ВВП.